«Собирал на него деньги на улице»: южноуральского ветерана оставили без памятника другу-фронтовику

Идеей установки памятника земляку труженик тыла Владимир Григорьев и педагог местной школы Валентина Ушакова загорелись ещё в 1968 году. Тогда в районной газете опубликовали письмо замполита полка, где служил Пётр Нурмухаметов. Он рассказал об «укротителе тигров» из Кропачёво, погибшем во время сражения на Курской дуге.

О том, что его сосед героически погиб на войне, Владимир Григорьев узнал из газет

20-летнего Петра Нурмухаметова призвали в армию в 1942 году. Он погиб 11 июля 1943-го во время битвы под Севрюково в Курской области . В ходе неё артиллерист истребительного противотанкового полка уничтожил 11 немецких танков, в том числе два «Тигра». За этот подвиг Нурмухаметова посмертно наградили орденом Отечественной войны I степени.

За подвиг во время Курской битвы Петра Нурмухаметова посмертно наградили орденом

Его сосед и товарищ по спортивному клубу Владимир Григорьев не одно десятилетие обивал пороги райкома и обращался в ЦК КПСС с предложением поставить памятник герою, про которого в Кропачёво долгое время никто не знал.

Ветеран поставил памятник герою

— Когда же поставили обелиск с именами всех погибших на войне наших земляков, Петра Нурмухаметова там не было, — вспоминает ветеран. — К 70-летию Курской битвы я обратился к главе Кропачёво. Он обещал помочь с установкой памятника. А потом отказался. Документы нам помогли сделать ашинский глава и председатель местного совета ветеранов. Летом 2014-го я уехал в гости к родственникам в Самару . Там на берегу Волги гулял с гармонью, пел песни и просил людей помочь собрать деньги на памятник Петру Нурмухаметову. Не раз пришлось доказывать, что не для себя собираю. Так набрал нужные 35 тысяч рублей и заказал изготовление монумента в Аше. Поставили его в уголке мемориального комплекса под именами всех погибших. Там как раз уголок метр на метр был.

Владимир Григорьев пристроил плиту под именами на монументе всех погибших участников ВОВ Про дедушку, который песнями в Самаре собирал деньги на памятник фронтовику, летом 2014 года рассказали сразу несколько федеральных СМИ. А спустя три с половиной года выяснилось, что прислонённую к обелиску мемориальную плиту убрали по распоряжению местных властей. Как рассказали 74.ru жители Кропачёво, произошло это в 2015 году во время ремонта мемориального комплекса. Но Владимир Григорьев, по их словам, узнал о случившемся лишь на днях, когда вместе с журналистами приехал почтить память павшего в бою друга. Всё это время памятник герою Курской битвы якобы пролежал в подвале административного здания.

А через год при реставрации мемориального комплекса плиту убрали

Председатель совета депутатов Кропачёво Урал Зайнетдинов, комментируя эту ситуацию телеканалу РЕН-ТВ, назвал плиту надгробием и, сославшись на принятое в 2006 году администрацией положение, подчеркнул, что такие памятники «устанавливаются только над могилами».

Возмущенный таким отношением председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Ярослав Нилов направил депутатские запросы в прокуратуру и губернатору Челябинской области.

— Губернатору направлено письмо с просьбой разобраться в этой ситуации и, если нужно, помочь оформить какие-то документы, найти место этому памятнику, — подтвердили 74.ru в приёмной парламентария. — Второе письмо ушло в прокуратуру Челябинской области с просьбой провести проверку и принять меры прокурорского реагирования по поводу изъятия у ветерана его собственности — памятника, на который он потратил свои деньги. Его изъяли и положили под замок в помещении администрации, не установив в другом месте и не вернув собственнику. Такое поведение минимум цинично и недопустимо. Обозвать памятник надгробной плитой… Ну не нравится вам вид его, возьмите и поставьте обелиск с красной звездой. Пусть он не на этом месте будет — в другом установите. Можно же нормально решить этот вопрос. Человек столько собирал деньги, за собственный счёт изготовил. И взять снести его…

Во время реставрации на монументе среди других погибших участников войны появилось имя Петра Нурмухаметова

В администрации Кропачёво 74.ru заверили, что проблему с памятником решат в ближайшее время.

— Это не памятник, а памятная доска, — уточнил 74.ru глава посёлка Геннадий Перунков. — С ней целая проблема. И если я сейчас буду всё разъяснять, вы только неправильно поймёте. Эта проблема сейчас решается. Установим мемориальную доску там, где она стояла до этого.

Проверку по факту демонтажа плиты проводит прокуратура Ашинского района.

— В ходе неё выяснилось, что плита стояла рядом со старым памятником участникам Великой Отечественной войны. Когда его демонтировали и построили новый монумент, в списке на нём появилась фамилия Нурмухаметова, — прокомментировал прокурор Ашинского района Евгений Разумный. — Ветеран, со слов главы администрации, пожелал, чтобы к монументу прикрепили ещё и эту плиту. Но некоторые жители Кропачёво стали возмущаться, почему только для одного человека будут крепить дополнительную плиту. Тогда её решили убрать, пока не определятся, что с ней делать. Глава посёлка рассказал, что ветерану предлагали забрать плиту, но тот отказался, сказав, чтобы администрация самостоятельно искала, куда её установить. Это было три года назад. Затем глава Кропачёво сменился. Год назад пришёл новый, и он, по сути, не знал, что в администрации хранится такая плита.

Чиновники утверждают, что всё это время памятник находился не в гараже, как ранее заявили в СМИ, а в помещении сельской администрации. После начала прокурорской проверки в Кропачёво созвали заседание совета депутатов. На нём все участники проголосовали за монтаж плиты на старом месте возле обелиска погибшим в Великой Отечественной войне.

— Подготовительные работы уже начались. Мы держим эту ситуацию на контроле. Вечером 7 мая или 8 мая с утра эту плиту обещают установить там, где решили депутаты, — рассказал Евгений Разумный. — Проверка ещё не окончена. Сейчас мы запросили все необходимые документы. Будем выяснять, в каких условиях и на каких основаниях плита хранилась в администрации. Оценку будем давать уже по итогам проверки.

По данным 74.ru, мемориальную плиту сейчас отправили мастеру на реставрацию в Ашу.