Получить водительские права в России станет проще

Россияне попробуют новую услугу получения водительский прав и регистрации автомобиля в многофункциональных центрах услуг, сообщает газета «Известия»

Пока проект запланирован как пилотный. Участвовать в нём смогут не все жители России . С 1 декабря 2018 по 1 марта 2019 года проект будет запущен только на территории Татарстана

"В России упростят получение водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортного средства (СТС) нового поколения. Разработан проект постановления правительства о проведении пилотного проекта по выдаче этих документов в МФЦ. Эксперимент пройдет в Татарстане с 1 декабря 2018 по 1 марта 2019 года", — говорится в сообщении издания.

Следующим этапом внедрения проекта может стать запуск его в Москве Санкт-Петербурге . После запуска проекта у граждан сохранится возможность получать документы и в подразделениях ГИБДД

Пока в России получить водительские права можно только в отделениях Госавтоинспекции. В МФЦ россияне могут получить помощь по переоформлению документов при утере, краже, истечения срока действия или смене фамилии, а также если права пришли в негодность.