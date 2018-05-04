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Получить водительские права в России станет проще
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Получить водительские права в России станет проще 

News.ru 40 минут назад
Россияне попробуют новую услугу получения водительский прав и регистрации автомобиля в многофункциональных центрах услуг, сообщает газета «Известия».
Пока проект запланирован как пилотный. Участвовать в нём смогут не все жители России. С 1 декабря 2018 по 1 марта 2019 года проект будет запущен только на территории Татарстана.
"В России упростят получение водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортного средства (СТС) нового поколения. Разработан проект постановления правительства о проведении пилотного проекта по выдаче этих документов в МФЦ. Эксперимент пройдет в Татарстане с 1 декабря 2018 по 1 марта 2019 года", — говорится в сообщении издания.
Следующим этапом внедрения проекта может стать запуск его в Москве и Санкт-Петербурге. После запуска проекта у граждан сохранится возможность получать документы и в подразделениях ГИБДД.
Пока в России получить водительские права можно только в отделениях Госавтоинспекции. В МФЦ россияне могут получить помощь по переоформлению документов при утере, краже, истечения срока действия или смене фамилии, а также если права пришли в негодность.
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