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В Британии освободили сидевшего 43 года убийцу
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В Британии освободили сидевшего 43 года убийцу 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Великобритании вышел на свободу убийца, который провел за решеткой 43 года. Об этом сообщает The Telegraph.
По информации издания, ныне 69-летний Джон Массей (John Massey) — один из британских рекордсменов по пребыванию за решеткой. Он попал в тюрьму в 1975 году в возрасте 26 лет после того, как застрелил вышибалу у паба в Лондоне. За время своего заключения он несколько раз сбегал: с 1994 по 1997 скрывался в Испании, а в 2012-м выбрался увидеть мать перед ее смертью.
Как отмечает газета, лишь два преступника в стране провели за решеткой еще больше времени. Это серийный убийца Роберт Модсли и известный как самый жестокий заключенный Великобритании Чарльз Сальвадор (также Чарльз Бронсон).
На свободу Массей отправился 2 мая после соответствующего решения совета по условно-досрочному освобождению. По условиям УДО, он должен будет жить в Лондоне в доме для лиц, вышедших из мест заключения.
В беседе со СМИ мужчина указал, что уже отсидел свое и «всегда искренне жалел о совершенном преступлении». Адвокат Массея указал, что тот уже много лет не представляет опасности для окружающих. Он добавил, что все эти годы его поддерживала семья.
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