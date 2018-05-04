Ложь или правда? Госдеп США обещает не давать деньги «Белым каскам»

По данным телеканала Си-би-эс, организация, бюджет которой на треть состоял из денег, выделяемых Вашингтоном, теперь не получает никакого финансирования со стороны США . Однако в вопросе помощи «каскам» Госдеп ищет обходные пути.

"Белые каски" неоднократно выступали с утверждениями о том, что авиация правительственных сирийских сил наносит удары по районам с мирными жителями. В частности, «каски» были среди тех, кто распространял сообщения о применении 7 апреля в сирийском городе Дума химического оружия.

МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом, а в Минобороны заявили, что «Белые каски» не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия, сообщает ТАСС

"Белые каски" заявляли своей целью защиту и спасение мирных жителей. Но кто они такие на самом деле, кем финансируются и в каких «добрых» делах замечены, ведь помимо последнего эпизода с «химической атакой», за плечами у этой организации большой послужной список. «Каски» действуют в стране с 2013 года. Смотрите документальный фильм «Белые каски. Изнанка войны».

Об информационных подлогах «Белых касок»: новости и репортажи

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