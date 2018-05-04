Верховный суд проверит законность скандального увольнения прокурора

В поисках справедливости

Бывший старший помощник прокурора Жирновского района Любовь Меркулова обратилась в Верховный суд в связи со своим увольнением с должности. Она потеряла работу после выявления махинаций с миллионами из Фонда ОМС. Сотрудница прокуратуры выяснила, что свыше 1,7 тыс. медицинских карт жителей города Жирновска были подделаны, чтобы отчитаться о проведенной диспансеризации. Кроме того, проведенная Меркуловой проверка показала, что дорогую вакцину «Гриппол плюс», которую должны были вводить детям Жирновска, попросту выливали в унитаз. Но после проверки на нее начали давить, а затем просто уволили.

Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста

В начале мая Верховный суд сообщил Меркуловой, что ее жалоба принята к рассмотрению. Комментируя это известие, бывший прокурор заявила, что «есть маленькая надежда, что меня услышат и отменят все решения».

Но даже в случае удовлетворения кассационной жалобы Верховным судом это будет означать лишь то, что дело вернется в суд первой инстанции и его рассмотрение начнется с начала. А в случае отклонения кассации Меркулова не собирается сдаваться и намерена подать жалобу в Европейский суд по правам человека

При этом главным желанием бывшей сотрудницы прокуратуры остается вмешательство в ситуацию Юрия Чайки . «Вообще, я хотела бы, чтобы Генеральная прокуратура вмешалась и отменила бы это незаконное решение нижестоящей прокуратуры. Но они пока как-то игнорируют», — заметила Любовь Меркулова.

Проверка обернулась увольнением

Напомним, что в 2016 году проверка под руководством Любови Меркуловой выявила, что почти полтора десятка жителей города Жирновска прошли диспансеризацию лишь на бумаге. Далее выяснилось, что в Жирновской больнице таким образом было подделано 1 тыс. 725 медицинских карт. Ущерб составил более 1,5 млн рублей, выделенных из бюджета области на проведение диспансеризации. По данным проверки, этой схемой руководила главный врач больницы Мария Амелина

Кроме того, по словам Меркуловой, аналогичную схему Амелина провернула с вакцинацией детей. Из материалов проверки следует, что согласно отчетам Амелина провела стопроцентную вакцинацию, но «как минимум в трех школах, где по документам всем детям были сделаны прививки, ничего подобного не происходило». При этом средства, выделенные из Фонда обязательного медицинского страхования, были освоены в полном объеме.

По данным Меркуловой, за вскрывшимися злоупотреблениями стоял глава Министерства здравоохранения Волгоградской области Владимир Шкарин, который рассылал такого рода разнарядки по районным больницам.

Любовь Меркулова передала материалы в прокуратуру Волгоградской области для последующего возбуждения уголовного дела. Однако дело так и не было возбуждено, а саму Меркулову вскоре после этого уволили из прокуратуры распоряжением прокурора Волгоградской области Максима Ершова . По словам Меркуловой, ее увольнение было произведено «на основании сфальсифицированных анонимок и сфальсифицированной аудиозаписи, полученной от Амелиной, по которой не проводилась экспертиза».

Бывший прокурор утверждает, что перед этим она подверглась угрозам со стороны своего непосредственного начальника — прокурора Жирновского района Евгения Галкина , который требовал от нее уволиться по собственному желанию.

Единственным результатом проверки стало увольнение Амелиной с поста главврача.

После своего увольнения Любовь Меркулова обращалась в Трудовую инспекцию, Генеральную прокуратуру и Следственный комитет . Первые два ведомства отказались рассматривать ее жалобу и рекомендовали ей обратиться в суд. Представители СК ответили, что не имеют полномочий возбуждать уголовное производство. Ленинский районный суд и Волгоградский областной суд отказали Меркуловой в восстановлении на работе. В феврале 2018 г. областной суд отказался принимать к рассмотрению кассационную жалобу Меркуловой, после чего она обратилась с кассацией в Верховный суд.

При этом в апреле в районной газете «Жирновские новости» появилась публикация под заголовком «Прокуратура заинтересовалась здравоохранением», где были полностью изложены выявленные Меркуловой результаты проверки, которые руководство районной прокуратурой фактически приписало себе. Меркулова, в свою очередь, утверждает, что документы по проверке в марте 2017 года были изъяты у нее заместителем прокурора Волгоградской области Николаем Ерешкиным, а в августе 2017 года не были предоставлены по запросу Ленинского районного суда. Она не исключает, что материалы уже уничтожены.