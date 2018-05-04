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США обвинили Китай в ослеплении пилотов ВВС лазерами
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США обвинили Китай в ослеплении пилотов ВВС лазерами 

Вести.Ru 21 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 4 мая — «Вести. Экономика». По утверждению американских военных, Китай применяет «боевые лазеры» для ослепления американских пилотов вблизи китайской военной базы в Джибути. Официальный представитель Минобороны США Дана Уайт в ходе пресс-конференции в четверг, 3 мая, заявила о том, что за последние несколько недель произошло «по крайней мере 2, а возможно и 10 инцидентов» с применением лазеров в отношении американских самолетов. По заявлению представителя МО США, в «одном из инцидентов» пилоты американских самолетов при заходе на посадку «получили незначительные травмы». В Пентагоне заявили о том, что луч, якобы травмировавший пилотов, был «боевым лазером», а также «выразили уверенность в том, что за этими инцидентами стоит Китай». Как отмечается, США передали властям Китая официальную жалобу с просьбой провести расследование по данному поводу. На территории небольшой страны в Восточной Африке расположены военные базы 4 государств: Китая, США, Франции и Японии. Кроме того, в ближайшее время свою базу на территорию Джибути также намерена построить Саудовская Аравия.
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