Анатолий Локоть и Андрей Травников стали героями стикеров для Telegram

Пакет стикеров под названием LOC содержит восемь изображений первых лиц города и области. Большая часть фотографий не сопровождается какими-либо подписями. Лишь два стикера из набора (на них изображён Андрей Травников) содержат текстовую часть.

На момент написания заметки неизвестно, кто именно приложил руку к созданию этого пакета изображений.

Это уже не первый случай, когда власти города и области становятся героями стикеров для Telegram. В прошлом году собственный набор изображений получил Анатолий Локоть.