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Анатолий Локоть и Андрей Травников стали героями стикеров для Telegram
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Анатолий Локоть и Андрей Травников стали героями стикеров для Telegram 

ngs.ru 20 минут назад
Фото: ngs.ru
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников стали героями нового пакета стикеров для запрещенного на территории России мессенджера Telegram.
Пакет стикеров под названием LOC содержит восемь изображений первых лиц города и области. Большая часть фотографий не сопровождается какими-либо подписями. Лишь два стикера из набора (на них изображён Андрей Травников) содержат текстовую часть.
На момент написания заметки неизвестно, кто именно приложил руку к созданию этого пакета изображений.
Это уже не первый случай, когда власти города и области становятся героями стикеров для Telegram. В прошлом году собственный набор изображений получил Анатолий Локоть.
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