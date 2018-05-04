Медведев: Контроль за производством сельхозпродукции нужно усилить

В пятницу на совещании у председателя правительства обсудили вопросы контроля качества сельскохозяйственной продукции, поставляемой за рубеж. Российские экспортеры должны учитывать стандарты и традиции тех рынков, куда продают свои товары, уверен премьер: «А они, кстати, разные, есть специфика в зависимости от того, на какой рынок мы пытаемся зайти. Нужно учитывать их требования по качеству и безопасности сельхозпродукции, а иногда просто традиции, включая религиозные традиции».

Эти нюансы правительство предусмотрит на законодательном уровне, сделав новое экспортное регулирование удобным и понятным для сельхозпроизводителей. В частности, Медведев призвал законодательно урегулировать механизм аттестации российских предприятий-экспортеров сельхозпродукции. Включение компании в реестр экспортеров будет означать, что ее продукция проходит контроль страны-импортера.

"Важное направление работы — это создание открытой, прозрачной системы ветеринарного контроля за качеством сельхозпродукции, причем как внутри страны, так и извне, — указал глава правительства. — Ветеринарные службы тех стран, куда мы поставляем сельхозпродукцию, регулярно посещают Россию . Это нормальная практика. Мы следим за качеством импорта, который поступает в нашу страну. Поэтому возможность проведения внезапных проверок предприятий-экспортеров должна быть предусмотрена и в нашем законодательстве".

Контроль за производством аграрной продукции в регионах в условиях интенсивного развития сельского хозяйства нужно усилить, уверен Медведев. «Мы должны минимизировать риск распространения болезней, которые опасны для животных и для человека и вспышки которых могут появиться сразу в нескольких регионах», — сказал он. Для этого могут конкретизировать полномочия Россельхознадзора по контролю над работой ветеринарных служб на местах.

За последние несколько лет международная торговля аграрной продукцией стала приносить стране даже больше, чем продажа вооружений. В прошлом году объем сельхозэкспорта составил почти 21 миллиард долларов. Поставки зерновых, по данным на конец апреля, выросли более чем на 42%.