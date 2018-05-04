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РФ не упустит возможностей, открывающихся из-за торговой войны КНР и США — замглавы МИД РФ
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РФ не упустит возможностей, открывающихся из-за торговой войны КНР и США — замглавы МИД РФ 

Прайм 36 минут назад
МОСКВА, 3 мая /ПРАЙМ/. Россия не будет упускать возможностей, открывающихся для расширения экономического сотрудничества с Китаем в результате торговой войны Пекина и Вашингтона, заявил в интервью "Известиям" замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил ввести торговые пошлины, затрагивающие китайский экспорт в США на сумму до 150 миллиардов долларов в год. Пекин анонсировал симметричные ответные меры. В Пекине 3-4 мая проходят переговоры США и КНР по торговле. Это первые переговоры после начала торгового конфликта из-за введенных США ввозных пошлин на сталь и алюминий.
"Мы в принципе противники торговых войн, размахивания санкционной «дубиной», но открывающихся возможностей, естественно, упускать не будем", — сказал Моргулов, отвечая на вопрос о том, есть ли какие-то экономические возможности для России на китайском рынке в свете разворачивающейся торговой войны Китая с США.
"Вы упомянули сельхозпродукцию. Тенденция роста объемов двусторонней торговли на данном направлении проявилась еще до обострения китайско-американских торговых противоречий. Теперь складываются условия выхода профильной кооперации на еще более высокий уровень", — подчеркнул замглавы МИД РФ.
При этом, по его словам, торгово-экономическое сотрудничество с Китаем носит самоценный характер и не подвержено внешнеполитической конъюнктуре.
В то же время Моргулов указал, что Россия и Китай не создают и не планируют создавать какие-либо союзы, так как это не соответствует российскому и китайскому видению характера двустороннего взаимодействия. «КНР, кстати, строго придерживается линии на неприсоединение к каким-либо блокам. В то же время, вы правы, на деле мы нередко выступаем с единых позиций как единомышленники в глобальных и региональных делах», — отметил он.
Как заметил замминистра, естественно, что у каждой из сторон есть свои экономические интересы, которые не всегда и не во всем совпадают. По его словам, в отдельных случаях возникает конкуренция, причем прямая, между экономическими операторами двух стран. «Вопрос, наверное, не в том, как этого избежать, а как выходить из подобных ситуаций. И, думаю, мы нашли на него правильный ответ», — заявил Моргулов.
Он напомнил. что Китай в последние годы активно продвигает свой международный инфраструктурный проект «Один пояс, один путь». «И здесь мы также нашли возможность не конкурировать с этой инициативой, а на основе имеющихся точек соприкосновения направить его в сторону сопряжения с нашим собственным проектом строительства Евразийского экономического союза. Эта работа уже приносит плоды. В частности, согласован текст договора о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕврАзЭС и КНР, подписание которого должно состояться в самое ближайшее время», — добавил замглавы МИД РФ.
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