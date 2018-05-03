США грозят КНР последствиями за шаги в военной сфере, в том числе в Южно-Китайском море 

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Нынешние действия Китая в военной сфере, которые, по мнению США, затрагивают интересы других стран, не останутся без последствий. С таким предупреждением выступила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Ее попросили прокомментировать имевшие место, как заявляет Пентагон, случаи создания помех американским военным летчикам в Джибути за счет применения лазеров с китайской военной базы в этой африканской стране. Кроме того, у Сандерс поинтересовались реакцией Вашингтона на переброску Пекином на острова Спратли в Южно-Китайском море противокорабельных ракетных комплексов и системы противовоздушной обороны. Информацию о доставке этих вооружений на острова Спратли, принадлежность которых оспаривается несколькими государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, распространила телекомпания CNBC.
"Нам хорошо известно о милитаризации Китаем Южно-Китайского моря. Мы излагали обеспокоенность по этому поводу китайской стороне напрямую, и будут как краткосрочные, так и долгосрочные последствия", — заявила официальный представитель президента США.