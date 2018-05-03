В Совфеде концептуально поддерживают контрсанкционный проект депутатов Госдумы

МОСКВА , 3 мая. / ТАСС /. В Совфеде концептуально поддерживают контрсанкционный проект депутатов Госдумы . Об этом ТАСС сообщил в четверг глава комитета СФ по экономической политике Дмитрий Мезенцев.

"Комитет, обобщив замечания и предложения, высказанные комитетами верхней палаты парламента, отмечает, что законопроект концептуально поддержан", — сказал он.

Вместе с тем, по словам главы комитета, который выступал в качестве головного при обсуждении этого вопроса в СФ, в ходе рассмотрения законодательной инициативы было подчеркнуто, что необходима комплексная оценка предполагаемых мер ответного воздействия и их соразмерности.

Сенаторы также предлагают детально проработать порядок введения мер противодействия, отмечая, в частности, что «анализа требует возможная ситуация в отношении ряда российских предприятий, непосредственно участвующих в торгово-экономическом сотрудничестве с зарубежными партнерами из стран, против которых могут вводиться ограничительные меры».

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о предполагаемом запрете или ограничении на ввоз импортных лекарств, обсуждавшихся рядом экспертов ранее, Мезенцев вновь подчеркнул, что «законодатель в своей работе обязан руководствоваться уважением к интересам людей, учету реалий современной жизни, как и вниманием к социальной сфере, и, конечно, к здравоохранению, его развитию и совершенствованию». Он убежден, что «при рассмотрении означенного проекта закона коллеги из Госдумы не изменят этим подходам».

Мезенцев отметил, что «сенаторам, прежде всего представляющим профессиональное медицинское сообщество, видится излишней детализация при определении ответных мер, которые могут быть применены в сфере здравоохранения, особо значимой, где любые изменения не должны нести риски для граждан».

Глава комитета Совфеда подчеркнул, что данный законопроект является рамочным. Документ предполагает, что правительство РФ сможет использовать полномочия по введению мер воздействия — именно в ответ на неправомочные, недружественные действия в отношении России , если такое решение будет принято главой государства.

Все замечания и предложения по законопроекту, отметил Мезенцев, направлены в профильный комитет Госдумы 3 мая — в соответствии с регламентом Совфеда и запросом депутатов.

Вынужденный ответ

Мезенцев особо подчеркнул, что «разработка такого законопроекта является вынужденным и справедливым ответом на неправомерные, с точки зрения международного права, действия США и иных государств в отношении России, призвана защитить национальные интересы, права и свободы граждан».

"Законопроект направлен на преодоление негативных последствий, вызванных действиями ряда государств, грубо нарушающими положения Устава Организации Объединенный Наций, обязывающие государства ООН «действовать в целях содействия экономическому и социальному развитию всех народов», а отнюдь не наоборот", — подчеркнул глава комитета СФ.

Сенаторы, опираясь на нормы международного права, предлагают подумать и о возможном ответе на недружественные действия со стороны международных организаций, если таковые будут предприняты в отношении нашей страны, отмечая при этом, что подобные предложения требуют взвешенного подхода.

О законопроекте

Проект закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств» был внесен 13 апреля лидерами всех парламентских фракций и спикером Госдумы Вячеславом Володиным

В соответствии с законопроектом, правительству РФ «предоставляются полномочия по введению ряда мер, имеющих как экономический, так и политический характер, направленных прежде всего на устранение США так называемых актов недружественного характера». Среди них — запрет на поставки лекарств, алкоголя и табака, сельхозпродукции и промтоваров, технологического оборудования и программного обеспечения.

Инициативой вводятся также ограничения на сотрудничество в атомной и ракетно-двигательной отраслях, в авиастроении. Одновременно предусматривается введение черных списков американцев, которым будет закрыт въезд в Россию.

Оговаривается, что ответные меры будут вводиться кабинетом министров по решению президента РФ. Аналогичный порядок предусматривается и для возможной отмены контрсанкций.