Умер один из старейших клириков Москвы патриарший архидиакон Андрей Мазур

МОСКВА , 3 мая. / ТАСС /. Один из старейших клириков Московской епархии, более 70 лет прослуживший в церкви, патриарший архидиакон Андрей Мазур скончался в четверг на 92-м году жизни. Об этом сообщил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков на своей страничке в Facebook.

"Любимому отцу Андрею вечный покой. Вы с нами навсегда. Святейший Патриарх скорбит и молится о его упокоении в селениях праведных. Он очень любил и ценил своего архидиакона. Архидиакон двух Патриархов", — написал отец Александр.

Архидиакон Андрей для современной церкви — фигура легендарная. С его служением во многом связана традиция особо величественного и красивого богослужения, которая сохранилась, несмотря на гонения на Русскую православную церковь , которые она переживала в советские времена. Яркий и красивый бас архидиакона Андрея, его вдохновенность придавали особую торжественность службам, в которых он участвовал. Отец Мазур один из немногих, кто был удостоен сана архидиакона.

Андрей Мазур родился 8 декабря 1926 года в украинском селе неподалеку от Почаевской лавры в семье верующих крестьян. В годы Великой Отечественной войны — командир отделения минометчиков, участник взятия Берлина. После демобилизации из армии в 1946 году поступил послушником в Почаевскую лавру, где пел в монастырском хоре. Окончил Московскую духовную академию. В 1950 году принял диаконский сан. В 1990 году назначен патриаршим архидиаконом.