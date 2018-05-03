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Умер один из старейших клириков Москвы патриарший архидиакон Андрей Мазур
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Умер один из старейших клириков Москвы патриарший архидиакон Андрей Мазур 

ТАСС 54 минуты назад
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Один из старейших клириков Московской епархии, более 70 лет прослуживший в церкви, патриарший архидиакон Андрей Мазур скончался в четверг на 92-м году жизни. Об этом сообщил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков на своей страничке в Facebook.
"Любимому отцу Андрею вечный покой. Вы с нами навсегда. Святейший Патриарх скорбит и молится о его упокоении в селениях праведных. Он очень любил и ценил своего архидиакона. Архидиакон двух Патриархов", — написал отец Александр.
Архидиакон Андрей для современной церкви — фигура легендарная. С его служением во многом связана традиция особо величественного и красивого богослужения, которая сохранилась, несмотря на гонения на Русскую православную церковь, которые она переживала в советские времена. Яркий и красивый бас архидиакона Андрея, его вдохновенность придавали особую торжественность службам, в которых он участвовал. Отец Мазур один из немногих, кто был удостоен сана архидиакона.
Андрей Мазур родился 8 декабря 1926 года в украинском селе неподалеку от Почаевской лавры в семье верующих крестьян. В годы Великой Отечественной войны — командир отделения минометчиков, участник взятия Берлина. После демобилизации из армии в 1946 году поступил послушником в Почаевскую лавру, где пел в монастырском хоре. Окончил Московскую духовную академию. В 1950 году принял диаконский сан. В 1990 году назначен патриаршим архидиаконом.
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