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Начата проверка действий Автозаводской ТЭЦ из-за доплат за тепло
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Начата проверка действий Автозаводской ТЭЦ из-за доплат за тепло 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Жителям Автозавода, получившим после ежегодного перерасчета квитанции с завышенными суммами, пока не нужно платить по ним. Мэрия проводит проверку перерасчета. Об этом 3 мая заявил глава города Владимир Панов на срочном брифинге.
Как сообщалось ранее, утром 3 мая около 300 человек перекрыли улицу. Всего же квитанции с заышенными суммами получили жители 420 домов.
Мэр объяснил, что причиной произошедшего стал спор между Автозаводской ТЭЦ и домоуправляющей компанией «Наш дом». В ТЭЦ утверждают, что в 2017 году общедомовые счетчики вовремя не прошли поверку, поэтому их показания перестали учитываться. Поэтому был сделан перерасчет. Но выяснилось, что в это время дома не были подключены к отоплению, так как было лето.
«Все надзорные органы сейчас занимаются этим вопросом, осуществляют проверочные мероприятия. Мы со стороны города будем защищать интересы жителей, потому что я как мэр считаю ситуацию крайне несправедливой. Искренне жаль, что это произошло», — подчеркнул Панов.
Тем нижегородцам, кто уже оплатил по счетам, советуют не волноваться и дождаться перерасчета.
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