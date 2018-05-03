Начата проверка действий Автозаводской ТЭЦ из-за доплат за тепло

Жителям Автозавода, получившим после ежегодного перерасчета квитанции с завышенными суммами, пока не нужно платить по ним. Мэрия проводит проверку перерасчета. Об этом 3 мая заявил глава города Владимир Панов на срочном брифинге.

Как сообщалось ранее, утром 3 мая около 300 человек перекрыли улицу. Всего же квитанции с заышенными суммами получили жители 420 домов.

Мэр объяснил, что причиной произошедшего стал спор между Автозаводской ТЭЦ и домоуправляющей компанией «Наш дом». В ТЭЦ утверждают, что в 2017 году общедомовые счетчики вовремя не прошли поверку, поэтому их показания перестали учитываться. Поэтому был сделан перерасчет. Но выяснилось, что в это время дома не были подключены к отоплению, так как было лето.

«Все надзорные органы сейчас занимаются этим вопросом, осуществляют проверочные мероприятия. Мы со стороны города будем защищать интересы жителей, потому что я как мэр считаю ситуацию крайне несправедливой. Искренне жаль, что это произошло», — подчеркнул Панов.

Тем нижегородцам, кто уже оплатил по счетам, советуют не волноваться и дождаться перерасчета.