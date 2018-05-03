Прогулки здоровья помогают продлить молодость и снизить давление

Более 100 тысяч москвичей присоединились к пилотному проекту «Московское долголетие». Одно из самых популярных направлений этой программы — спортивное

Позаниматься спортом на свежем воздухе, да еще и в хорошую погоду — одно удовольствие. В парке культуры и отдыха «Сокольники» каждый день проходят занятия по скандинавской ходьбе. Утром у центрального входа активных пенсионеров встречает сотрудник парка с табличкой. Как только собирается большинство участников группы, они отправляются на базу получать снаряжение — специальные палки и светоотражающие жилеты.

— Безопасность очень важна, — говорит тренер по скандинавской ходьбе Николай Галкин . — Во время занятия участники сосредоточены на грамотном выполнении техники ходьбы и повторяют движения за мной, поэтому важно, чтобы другие посетители парка видели их издалека и не мешали занятию.

Надежда Дроздова посещает занятия по скандинавской ходьбе с февраля этого года и уже ощущает прилив сил в свой 71.

— Этот парк — теперь мое любимое место в Москве , — улыбается Надежда Глебовна.

Пенсионерка уже 20 лет живет в районе Сокольники, часто приходила сюда на прогулки, а теперь проводит здесь время с пользой для здоровья. Помимо спорта Надежда Дроздова любит театры и музеи. В рамках проекта она ходит на курсы по компьютерной грамотности. А еще у пенсионерки есть маленькая внучка.

— Дети живут в другом районе, но частенько приезжают ко мне, и мы гуляем в Сокольниках, — поделилась она.

— Занятия скандинавской ходьбой улучшают работу всех органов человека, снижают артериальное давление, помогают сбросить лишний вес, — поясняет пользу этого вида спорта Николай Галкин.

Палочки — так их называют «скандинавы» — чуть ли не волшебные. Вести здоровый образ жизни с ними легко и просто.

Пенсионеры Елена и Алексей Туркины ходят на занятия вместе. Большинство участников группы — женщины. Мужчины пока встречаются реже.

— Я еще хожу на гимнастику и в театральный кружок, — рассказывает Елена.

— Будете актрисой? — интересуюсь я.

Алексей тоже не отстает от жены и собирается ходить на рисование. Уже записался и с нетерпением ждет первого занятия.

В парке есть и другие активности, например танцы. Занятие начинается с разминки, а затем под зажигательную музыку москвичи старшего возраста разучивают танцевальные движения. Удивительно, но среди участников встречаются и мужчины. Они ничуть не хуже делают плавные па. Таким активным пенсионерам можно только позавидовать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Лапшин , директор парка культуры и отдыха «Сокольники»:

— С марта этого года в нашем парке проходят в рамках проекта «Московское долголетие» шесть видов активности. Среди них танцы, скандинавская ходьба, гимнастика, бильярд. Любой человек может найти себе интересное занятие. Уже более 400 человек ходят на занятия. Я считаю, что это не просто спорт, а прежде всего — общение. Люди знакомятся, формируются новые объединения. Проект только развивается, и мы открыты ко всему новому. Так, например, в этом году планируем провести фестиваль скандинавской ходьбы.