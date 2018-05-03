Власти США обязали рэпера Jay Z дать показания в суде по продаже бренда Rocawear

ВАШИНГТОН, 3 мая. / ТАСС /. Федеральная Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) в четверг обязала рэпера и бизнесмена Jay Z (настоящее имя Шон Картер ) дать показания в суде о продаже бренда Rocawear в связи с расследованием возможного нарушения закона при заключении сделки. Об этом говорится в распространенном заявлении ведомства.

Регулятор хочет задать вопрос певцу о сделке на $200 млн по продаже своего бренда одежды в 2007 году компании Iconix Brand Group. «Комиссия запрашивает свидетельские показания Картера, чтобы среди прочего узнать о совместных предприятиях Картера и Iconix», — пояснили в госучреждении. Соответствующие документы были направлены в федеральный суд Нью-Йорка

Как отмечается в материалах дела, федеральный судья Пол Гардеф обязал исполнителя выступить со свидетельскими показаниями на слушаниях 8 мая.

В комиссии также пояснили, что вызывают рэпера повесткой на дачу показаний уже в третий раз, прошлые попытки были предприняты 16 ноября 2017 года и 23 февраля 2018 года. «Картер не появился [в суде], как это требовалось в повестках, и через своего адвоката он отказался сообщить, когда он сможет предоставить свидетельские показания», — пояснили в комиссии, добавив, что не подозревают певца в правонарушениях.

"Мы знаем, что SEC запрашивает информацию о финансовой отчетности Iconix. Картер не принимал никакого участия в этой отчетности или других действиях Iconix как акционерной компании, — говорится в распространенном заявлении представителя Jay Z. — Картер — частное лицо, которое не должно быть вовлечено в этот вопрос".