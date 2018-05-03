Лучших молодых профессионалов страны определили в Тольятти

Молодые профессионалы из 31-го региона страны собрались в Тольятти . На этот раз свое мастерство по стандартам WorldSkills показывают будущие тренеры и учителя физкультуры.

Состязания по стандартам WorldSkills начинаются с жеребьевки. После нее участникам раздают задания. В зале — будущие тренеры и преподаватели физкультуры. На подготовку у них есть всего два часа. Заданий три. Есть теоретическая часть — это составление конспекта урока. Уже на практике участники показывают свое педагогическое мастерство, навыки работы со спортивным инвентарем. Например, медицинскими мячами, степ-платформами, оборудованием для йоги и для пилатеса. Критериев оценки немало.

Всероссийские отборочные соревнования по компетенции «Физическая культура и спорт» в регионе проходят впервые. Эта дисциплина зародилась как раз в Самарской области и сейчас активно развивается в рамках движения WorldSkills.

Сейчас регион находится на 4-м месте в стране по вовлеченности в движение WorldSkills. А результаты демонстрационных экзаменов по мировым стандартам и вовсе — лучшие среди всех субъектов.