Ещё
Лучших молодых профессионалов страны определили в Тольятти
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лучших молодых профессионалов страны определили в Тольятти 

ТРК Губерния 1 час назад
Молодые профессионалы из 31-го региона страны собрались в Тольятти. На этот раз свое мастерство по стандартам WorldSkills показывают будущие тренеры и учителя физкультуры.
Состязания по стандартам WorldSkills начинаются с жеребьевки. После нее участникам раздают задания. В зале — будущие тренеры и преподаватели физкультуры. На подготовку у них есть всего два часа. Заданий три. Есть теоретическая часть — это составление конспекта урока. Уже на практике участники показывают свое педагогическое мастерство, навыки работы со спортивным инвентарем. Например, медицинскими мячами, степ-платформами, оборудованием для йоги и для пилатеса. Критериев оценки немало.
Всероссийские отборочные соревнования по компетенции «Физическая культура и спорт» в регионе проходят впервые. Эта дисциплина зародилась как раз в Самарской области и сейчас активно развивается в рамках движения WorldSkills.
Сейчас регион находится на 4-м месте в стране по вовлеченности в движение WorldSkills. А результаты демонстрационных экзаменов по мировым стандартам и вовсе — лучшие среди всех субъектов.
Всего же в рамках компетенции «Физическая культура и спорт» будут отобраны 10 лучших участников. Они отправятся в Южно-Сахалинск. Там с 8 по 12 августа состоится финал Шестого национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia 2018).
ТРК Губерния: последние новости
В Самаре в преддверии Дня Победы волонтеры провели акцию "Георгиевская ленточка" В "Курумоче" заработает система tax free На содержание дорог у "Самара Арены" регион потратит более 65 млн рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китайцы атаковали летчиков США102
У Су-30СМ произошло резкое падение тяги двигателя154
Российская нефть уходит из Европы126
Путин провел массовые отставки528
Windows сломал компьютеры по всему миру142
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение