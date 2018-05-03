На Красной площади состоялась заключительная ночная тренировка Парада победы 2018 года.

В состав 33 парадных расчетов пешей колонны вошли офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военных учебных заведений.

С корреспондентом «ВМ» своими впечатлениями поделились участники парада.

— Я горд почетным правом пройти в парадном строю по главной площади страны. Мы готовились с декабря месяца и я ощущаю уверенность достойно представить вооруженные силы на параде и нашу академию имени Жуковского , — рассказал сержант Александр Фарафонов.

В составе парадной колонный пройдут и нахимовцы из Севастополя

— Для участия в параде мы отбираем только лучших. Не обязательно быть круглым отличником в учебе и при этом быть лучшим. Это мой третий парад и в нахимовцах я уверен, рассказал начальник курса Черноморского высшего военно-морского училища майор Анатолий Громыш.

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