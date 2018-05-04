Оставить предложения: у горожан появилась возможность повлиять на судьбу «Самара Арены»

В воскресенье, 6 мая, власти организуют сбор отзывов и предложений по работе «Самара Арены».

— Болельщики смогут похвалить или покритиковать главный городской стадион после матча «Крылья Советов» — «Кубань», который состоится на «Самара Арене» 6 мая, в 17:00, — рассказали в департаменте информационной политики Самарской области

Для фанатов будет доступен многоканальный телефон горячей линии 6 и 7 мая, 8 (846) 200-01-27. Также болельщики смогут написать на почту social@samara-2018-host.city и оставить конструктивные предложения и отзывы.