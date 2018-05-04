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Оставить предложения: у горожан появилась возможность повлиять на судьбу «Самара Арены»
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Оставить предложения: у горожан появилась возможность повлиять на судьбу «Самара Арены» 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В воскресенье, 6 мая, власти организуют сбор отзывов и предложений по работе «Самара Арены».
— Болельщики смогут похвалить или покритиковать главный городской стадион после матча «Крылья Советов» — «Кубань», который состоится на «Самара Арене» 6 мая, в 17:00, — рассказали в департаменте информационной политики Самарской области.
Для фанатов будет доступен многоканальный телефон горячей линии 6 и 7 мая, 8 (846) 200-01-27. Также болельщики смогут написать на почту social@samara-2018-host.city и оставить конструктивные предложения и отзывы.
Добраться до «Самара Арены» можно будет на спецтранспорте с литерой S. Второй тестовый матч пройдет с полной загрузкой стадиона. Игру посетят более 40 тысяч человек. После матча на стадионе пройдет концерт певицы Ёлки. Также игру посетят тренеры «Крылышек» разных лет. В том числе в Самару приедет Гаджи Гаджиев и Юрий Газзаев.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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