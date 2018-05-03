Андрей Молочный похвастался необычным подарком

Резидент «Камеди Клаб» показал своим подписчикам в Инстаграм подарок, который получил по случаю Дня Рождения.

Даритель, имя которого не сообщается, решил, что артисту просто необходим новый питомец — черепаха. Поклонники сделали вывод — кто-то выбрал это животное, чтобы пожелать Молочному долгих лет жизни.

Сердобольные читатели блога сразу поделились ценной информацией по уходу за этим требовательным членом семьи: «Красноухая водяная черепаха очень сложна в уходе и содержании. Главное — УФ лампа и лампа подогрева, большой аквариум и остров для отдыха под лампами. Не погубите! Иначе заболеет»

Очевидно, теперь Андрею придется изрядно потратить средства семейного бюджета на создание всех необходимых для черепашки условий.