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Андрей Молочный похвастался необычным подарком
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Андрей Молочный похвастался необычным подарком 

Russianshowbiz.info 53 минуты назад
Фото: Russianshowbiz.info
Резидент «Камеди Клаб» показал своим подписчикам в Инстаграм подарок, который получил по случаю Дня Рождения.
Даритель, имя которого не сообщается, решил, что артисту просто необходим новый питомец — черепаха. Поклонники сделали вывод — кто-то выбрал это животное, чтобы пожелать Молочному долгих лет жизни.
Сердобольные читатели блога сразу поделились ценной информацией по уходу за этим требовательным членом семьи: «Красноухая водяная черепаха очень сложна в уходе и содержании. Главное — УФ лампа и лампа подогрева, большой аквариум и остров для отдыха под лампами. Не погубите! Иначе заболеет»
Очевидно, теперь Андрею придется изрядно потратить средства семейного бюджета на создание всех необходимых для черепашки условий.
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