Про «ту Apple»-8. Каким был бы мир без Интернета? Часть третья: AppleLink, eWorld и… конец темы

История онлайн-сервисов доинтернетовской эпохи завершалась. Уже после отставки Джона Скалли Apple сделала еще одну попытку обрести коммуникационный рай.

Apple + GEIS = любовь до гроба?

AppleLink тем временем продолжал свое существование, число подписчиков росло, Apple скромно мечтала о расставании с грабящим ее хостингом, но горькие воспоминания о 2,5 миллионах и о печально завершившемся приключении удерживали её от поиска новых партнеров.

Был и лучик света в темном царстве коммуникационных зависимостей и печалей: на GEIS разработали всемирный почтовый сервис Quik-Comm E-mail и подключили к нему, не взяв за это ни цента и даже не побеспокоив опечаленную Apple, в том числе и AppleLink. Теперь с AppleLink можно было отправлять электронные письма абонентам всех сервисов GEIS, и те тоже могли обмениваться письмами с абонентами AppleLink. С приложенными файлами было посложнее: никто в мире не понимал формат AppleLink Package, в который AppleLink упаковывал «посылки».

То есть абоненты с адресами SCULLEY@APPLELINK и GATES@GEIS (адреса ненастоящие, настоящие только имена «доменов») теперь могли, при желании, приватно переписываться.

GEIS разработала BusinessTalk, клиентскую программу в MS DOS для своих сервисов. Через некоторое время вышел и BusinessTalk для Windows.

В 1992 году вышла новая, дополненная и переработанная версия для платформ Microsoft , BusinessTalk2000. Вот верили люди, что после 2000 года, этой круглой и красивой даты, наступит рай на земле, «лев ляжет с газелью…» — кажется, это я цитирую Библию, за точность цитаты не уверен. Я, кажется, тоже верил, что что-то изменится к лучшему.

BusinessTalk2000 стал основой для MSPN, первого онлайнового сервиса Microsoft для программистов (Microsoft Partner Network).

Apple + AOL (бывш. Quantum) = eWorld

В 1993 году AOL (которую представлял все тот же Стив Кейс , только уже в роли главы компании) и Apple Computer (которую теперь представлял Михаэль Шпиндлер) снова встретились за столом переговоров. Темой встречи стал новый коммуникационный проект Apple, пока не имевший названия, в котором объединялись все сервисы, существующие в AppleTalk, с новинками, в изобилии появившимися в сервисах AOL, CompuServe и других компаний за последние годы.

Видимо, на этот раз о правильном нанесении логотипа Apple не спорили и договорились быстро. А может быть, в яблочным королевстве уже не страдали комплексом избыточной уникальности и полноценности.

В январе 1994 года на MacWorld в Бостоне Apple и AOL объявили о работе над eWorld, новым совместным коммуникационным проектом. Хостинг, оборудование и услуги глобальной связи предоставляла AOL, клиентское программное обеспечение и подписчиков — Apple.

В выступлении AOL заявила, что клиентское программное обеспечение разработано Apple по лицензии AOL. Мстительные они… Apple не стала возражать.

В июне 1994 года eWorld стал реальностью. Метафора «городка», в котором каждый сервис располагался в своем собственном нарисованном домике, на мой взгляд, немного слишком детская. Но ориентироваться в ней ничуть не сложнее, чем в обычных для таких интерфейсов кнопках, выстроенных ровными рядами (как в iOS, например).

Сообщество пользователей eWorld было небольшим, но тесным и испытывающим к своему «городку» самые искренние дружественные чувства. Это был глобальный всемирный Mac, да и пользоваться им было выгоднее, чем AppleLink: 8,95 доллара в месяц абонентская плата (за месяц подписки плюс 2 бесплатных часа в выходные или в ночное время), ночью (с 6 вечера до 6 утра) в будни и круглые сутки в выходные — 4,95 доллара в час, днем в будни (с 6 утра до 6 вечера) — 8,95.

В 1995 году добавился ограниченный доступ к Интернету. Для этого в комплект eWorld 1.1 была добавлена специальная программа, но соединение должно было устанавливаться через eWorld. Новая версия eWorld была запущена в сентябре 1995 года. На тот момент в eWorld было 115 000 подписчиков. В сервисах AOL — 3,5 миллиона, из них миллион — за пределами США . eWorld работал полном объеме только на одной платформе — на Mac’ах, в NewtonOS поддерживались только прием и отправка электронной почты.

Обещанная в 1994-м версия для Windows могла бы увеличить число подписчиков, но в конце 1995 года в наличии была только её очень ранняя бета-версия, доработкой которой никто не занимался.

А дела у Apple шли так себе. На складах накопилось неликвидной продукции на миллиард долларов. Когда объемы продаж стали сокращаться, попробовали прислушаться к голосу рынка (впервые!), оказалось, что многие предпочитают компьютеры конкурентов из-за того, что Mac’и слишком дороги. И поспешили ответить.

Разработали несколько дешевых (и не слишком удачных) моделей и, под неплохим до того брендом Performa, наштамповали их с запасом… Только покупали их очень вяло. Компания была тяжело больна.

Во втором фискальном квартале 1995 Apple объявила убытки в 68 миллионов долларов, и в начале января 1996 года Шпиндлера попросили оставить пост главы компании.

Наступила эра Гила Амелио. Совет директоров понял, что компанию надо спасать. Доктор Амелио (в компании, где чуть ли не у каждого второго была научная степень и выставлять это напоказ не было принято, требовал, чтобы к нему обращались только так), был признанным кризис-менеджером, вытащившим почти с того света National Semiconductor.

Впервые компанией управлял физик, специализировавшийся на полупроводниках, у него были несомненные заслуги в боях на самой передовой линии технологического прогресса человечества — в производстве микросхем.

Не гуманитарий. У кого-то были иллюзии, что это поможет Apple. Не помогло.

Одним из его первых решений стало закрытие eWorld. К 30 марта у сервиса было, по Оуэну Линзмайеру, 147 тысяч пользователей. По другим данным — 155 тысяч. Расхождение, как мы видим, на целых 8 тысяч человек.

В полночь (точнее, в 00:01) по тихоокеанскому времени с 30 на 31 марта 1996 года eWorld отключили от систем жизнеобеспечения.

В ночь с 30 на 31 марта ePeople, как называли своих пользователей в eWorld, даже в наши дни собираются, чтобы почтить память этого сервиса. eWorld был обаятелен, его любили, у многих с ним связаны самые дорогие и яркие воспоминания — но перспектив у него и в самом деле не было никаких. Появись что-то подобное в 1986-1987… (см. Про «ту Apple»-8. AppleLink и eWorld. Часть вторая: Apple + Quantum =?…).

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