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Супруг Анны Нетребко отпраздновал день рождения на широкую ногу
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Супруг Анны Нетребко отпраздновал день рождения на широкую ногу 

Teleprogramma.pro 54 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
В декабре 2015 года Анна Нетребко вышла замуж за мужчину своей мечты — Юсифа Эйвазова. Местом торжества влюбленные выбрали один из самых романтичных городов Европы — Вену. Всего на мероприятии собралось 200 человек, среди которых можно будет увидеть звезд оперы и других видов искусства, а также влиятельных бизнесменов и политиков. Уже два года влюбленные неразлучны: они вместе не только путешествуют и посещают светские мероприятия, но и выступают на одной сцене.
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2 мая Юсиф Эйвазов отпраздновал день рождения. В австрийском доме звездной семьи собрались многочисленные гости.
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Поздравить именинника приехал лично Пласидо Доминго со своей супругой Мартой. Памятными фотографиями и видео оперный певец поделился в соцсетях. В кадре он вместе со всеми собравшимися исполняет хит Happy Birthday. В комментариях к публикациям пользователи желают Юсифу и его семье счастья и благополучия.
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