Брата Раисы Горбачёвой похоронили на окраине сельского кладбища под Воронежем

Никто из родственников не пришёл проститься с Евгением Титаренко

Ни долгих прощальных речей, ни слёз — детского писателя Евгения Титаренко похоронили на общественном кладбище в селе Петино. Его родная сестра — Раиса Горбачева , жена первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева . При этом, больше 40 лет Титаренко прожил в психиатрическом стационаре в Орловке . Умер детский писатель 27 апреля в областной больнице. Туда его перевели незадолго до смерти. Похоронили брата Раисы Горбачевой скромно — на самой окраине сельского кладбища у дороги. Так же, как и прошли последние годы его жизни — в тишине. Проститься из близких никто не приехал, только представители клиники. Долгое время ходили слухи, что писателя, который в своё время сильно увлекся алкоголем, поместили в психиатрическую клинику специально, чтобы не навредить репутации президентской четы.

В 2014 году прокуратура провела проверку, которая подтвердила, мужчина действительно был болен. У Титаренко осталась бывшая жена, с которой он давно был в разводе и дочь. С отцом она не общалась и в Орловку не приезжала. Не была там никогда и сестра Раиса Горбачева. Опеку над ним родственники тоже не оформляли, поэтому её получил диспансер в лице главврача. Стационар на правах опекуна распоряжается квартирой Титаренко, а также авторскими правами. По словам директора воронежского Дома литераторов Юрия Кургузова, Титаренко, пока был здоров, очень любил писать, он с удовольствием создавал детскую прозу. Несколько лет назад одну из книг писателя переиздали. Гонорар передали диспансеру и несколько экземпляров лично автору.

— Я спросил, ну как, он видел, как воспринял? Мне сказали, да, ему принесли, ему дали и он сидел, гладил, и у него выступили слёзы. Это трогательно, щемяще. Это была последняя книга, вышедшая при его жизни. Стал, на мой взгляд, одним из классиков советской литературы того периода. Поэтому в первую очередь, как о писателе, хочется о нём говорить, а извините, не как о брате Раисы Максимовны Горбачевой, — отметил директор воронежского Дома литераторов Юрий Кургузов.