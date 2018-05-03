Помощник президента Таджикистана украл диссертацию у чиновика-убийцы

Эксперты интернет-сообщества «Диссернет» говорят — учёный не настоящий! Диссертация помощника президента Республики Таджикистан по кадровым вопросам Асадулло Рахмона — неприкрытый плагиат. Чиновник выдал за свои чужие труды. Одна из украденных работ принадлежит бывшему депутату Саратовской городской Думы Алексею Линёву. У этого чиновника тёмное прошлое — он убил человека и был под следствием.

Почти 11 лет назад (в 2007 году) помощник Эмомали Рахмона стал кандидатом политических наук. В Таджикском государственном педагогическом университете имени С. Айни он защитил диссертацию «Особенности становления гражданского общества в Таджикистане».

Учёная степень помогла сделать рывок в карьере 34-летнему политику. На должности председателя Комитета по телевидению и радиовещанию при Правительстве он открыл и активно спонсировал несколько государственных телеканалов. А через три года президент страны назначил Асадулло Рахмона своей правой рукой.

Как гром среди ясного неба — продвинуться по служебной лестнице чиновнику помогла липовая научная работа. Российское интернет-сообщество «Диссернет» на своём сайте опубликовало разоблачение «труда» Асадулло Рахмона. В его диссертации «Особенности становления гражданского общества в Таджикистане» обнаружили плагиат.

Чиновник заимствовал труды доцента кафедры теории и истории права и государства Краснодарского университета МВД России Арутюна Палазяна и бывшего депутата Саратовской городской Думы Алексея Линёва. Содержание этих двух работ и стало основной для его диссертации.

Удивительно — журналист по образованию Асадулло Рахмон даже не пытался переписать текст учёных на новый лад. Единственное, что он сделал — переправил где надо слово «Россия» на «Таджикистан», а «церковь» — на «мечеть».

— Несмотря на то, что таджикское государство носит светский характер, вопрос о правовом регулировании свободы совести находится в центре внимания государства и общественных объединений, — написано в «работе» Асадулло Рахмона.

Это точная цитата из диссертации Алексея Алексеевича Линёва «Местное самоуправление в контексте становления гражданского общества: Политологический аспект». Линёв защитил её в 2005 году, став кандидатом политических наук.

О гражданском обществе Линёв писал будучи под следствием за убийство. В 2004 году саратовский чиновник на охоте застрелил предпринимателя Фёдора Старостина. Чиновник утверждал — у него произошёл самопроизвольный выстрел из ружья. Но друзья убитого настаивали — Линёв целенаправленно целился в Старостина.

Чиновник избежал наказания за убийство. Алексей Линёв возместил родственникам Фёдора Старостина моральный и материальный вред. Все обвинения с него были сняты по взаимному примирению сторон.

В середине апреля интернет-сообщество «Диссернет» опубликовало результаты проверки научных работ учёных из Таджикистана. Эксперты уличили в плагиате более 20 человек — высокопоставленных чиновников и преподавателей. Кроме Асадулло Рахмона в черный список попали бывший глава энергохолдинга «Барки точик» Асли Назаров, бывшая завкафедрой экономики и управления Финансово-экономического института Таджикистана Нигина Мирокилова, Доцент Таджикского государственного финансово-экономического университета Парвизджон Орзуев.

Для справки, в 2016 году в небольшом Таджикистане насчитывалось 2590 кандидатов и 227 докторов наук, 35 академиков и 24 член-корреспондента. Из 63 депутатов нижней палаты парламента республики 10 имели степень доктора наук, 16 — кандидата наук, ещё двое — звание академика.

Проверка работ началась после заявления российского премьера Дмитрия Медведева летом 2016 года. Глава правительствар сказал — он удивлён переизбытком кандидатов и докторов наук в Таджикистане. Он потребовал перепроверить — все ли учёные получили свои степени заслуженно.

При этом основатели «Диссернета» Андрей Заякин Михаил Гельфанд заявили News.ru, что впервые слышат о подобном высказывании премьер-министра и «принимают решения независимо от Медведева» и кого-либо ещё.

Между правительством республики Таджикистан и российскими властями заключено соглашение о «сотрудничестве в области аттестации научных кадров вышей квалификации».

— Уполномоченный орган Таджикской Стороны в своей деятельности по аттестации

будет руководствоваться нормативными и нормативно-правовыми актами, регулирующими в Российской федерации порядок присуждения научным и научно-педагогическим работникам ученых степеней и присвоения научным работникам и учёных званий, — говорится в документе.

Эксперты предполагают — результаты расследования «Диссернета» имеют «политическую подоплёку» и грозят ухудшением отношений между двумя государствами.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры Информатики РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Тимофеев проводит параллель между расследованием российских экспертов и отсутствием Владимира Путина на саммите пяти стран Центральной Азии 15 марта этого года.

— Принципы радения за справедливость и борьбы за чистоту науки уступили место громким политическим акциям и точечным имиджевым атакам, — заявил он.

Также Тимофеев подверг сомнению объективность расследования экспертов диссертанта «Диссернета». Он уверен: при анализе работы на плагиат надо смотреть, в какой именно части научного труда обнаружены заимствования.

— Основное ядро любого учебника — это толкование определений и выделении в темах главного, чаще идентичное с тем, что было ранее опубликовано и выжато «как сухой остаток» для первичного понимания главного. Поэтому, не исключаю, что и в самих диссертациях, где в первых главах разбирается теория, допускается процент плагиата, — сказал Александр Тимофеев.