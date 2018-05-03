Время для голосования увеличат на два часа

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал Закон о продлении голосования на выборах в местные органы власти с 20:00 до 22:00 и внес почти 30 изменений в Избирательный кодекс.

Корреспондент «ВМ» задала столичным парламентариям пять главных вопросов о том, как повлияют внесенные изменения на выборное законодательство Москвы.

— Почему голосование на выборах в местные органы власти продлили до 22:00?

— Сентябрь — это дачное время, многие москвичи уезжают за город. Нужно дать всем возможность без спешки вернуться в столицу и прийти на избирательные участки. Эта поправка основана на опыте предыдущих избирательных кампаний. В результате для москвичей выборы станут доступнее.

— Почему Общественной палате Москвы разрешили назначать и выдвигать собственных наблюдателей на участковых избирательных комиссиях (УИКах)?

Отвечает председатель Моковской государственной думы Алексей Шапошников

— В ходе выборов президента РФ 18 марта впервые в столице появился Корпус наблюдателей от Общественной палаты Москвы. В день голосования волонтеры не были ангажированы кандидатами, они представляли интересы москвичей. Ни один из кандидатов в президенты РФ не смог «закрыть» все участковые избирательные комиссии, и только наблюдатели Общественной палаты Москвы вели беспристрастное наблюдение на всех УИКах города.

— Как должно повлиять на Избира тельный кодекс увеличение числа доверенных лиц, которые назначаются кандидатом на должность мэра Москвы, со 100 до 500 человек?

Отвечает председатель комиссии Московской городской думы по образованию Антон Молев

— Это позволит любому кандидату опереться на более широкую общественную поддержку, создать пул сторонников, которые готовы с официальными удостоверениями в руках распространять информацию о нем и сделать ее доступной для множества потенциальных избирателей.

— На какой результат рассчитано снижение количества подписей избирателей, которые необходимы для регистрации кандидата на должность мэра Москвы, с 1 процента до 0,5?

Отвечает руководитель фракции «Родина» в Мосгордуме Андрей Шибаев

— Все эти изменения позволят повысить прозрачность выборов, а москвичи смогут дополнительно принять участие в голосовании.

— Почему на выборах мэра Москвы будут использовать технологию «мобильный избиратель»?

Отвечает председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов

— «Мобильный избиратель» — институт голосования избирателей по месту их фактического нахождения в день голосования. И это удобно. Гражданин сможет подать заявление о включении его в списки избирателей не по месту проживания, а по месту нахождения. Если же после этого он придет голосовать по месту жительства, то его могут включить в список избирателей только после проверки того, что голос уже не был отдан. На выборах президента России в этом году внутри Москвы с одних участков на другие мигрировали от 160 до 180 тысяч человек.

ПРЯМЫЕ РЕЧИ

Александр Семенников , председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению:

— При проведении выборов мэра Москвы избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, решением участковой комиссии могут быть включены в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания по личному письменному заявлению, поданному в участковую комиссию не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования. У прокуратуры нет замечаний к тексту принимаемого во втором чтении Избирательного кодекса города Москвы.

Татьяна Портнова , председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам: