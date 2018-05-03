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В Минпромторге заявили об отсутствии дефицита подвижного состава в России
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В Минпромторге заявили об отсутствии дефицита подвижного состава в России 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Железные дороги России полностью обеспечены составами для перевозки любых грузов. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга по итогам ряда совещаний с заместителем министра промышленности и торговли Александром Морозовым, представителями Минтранса и Минсельхоза, лизинговыми компаниями и операторами подвижных составов.
"В настоящее время находящийся в эксплуатации подвижной состав может обеспечить 100% перевозки самых массовых грузов, в том числе и в пиковые периоды", — передает пресс-служба слова Морозова.
По данным Минпромторга, в 2017 году было поставлено 2,7 тыс. вагонов минераловозов и зерновозов. В 2018 году выпуск таких вагонов составит 10,2 тыс. единиц, а в 2019 году — 14 тыс. Для перевозки угля и щебня производители поставляют вагоны повышенной грузоподъемности. Объем перевозимых грузов за счет разработки вагонов с повышенной осевой нагрузкой может увеличиться на 20%. Производство универсальных вагонов в 2017 году составило 36,6 тыс. единиц.
За счет программы государственной поддержки покупателей специализированных и тяжеловесных подвижных составов, финансирование которой составляет 2 млрд рублей, на сеть железных дорог дополнительно будет поставлено 5 тыс. вагонов.
Как сообщалось ранее, в конце 2017 года участились случаи невывоза грузов по железной дороге: зерна, угля, щебня и других видов. В связи с этим замглавы Федеральной антимонопольной службы Александр Редько заявлял, что ОАО «Российские железные дороги» должно приобрести грузовые вагоны для формирования резервного парка.
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