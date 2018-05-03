Очередной Boeing 787-8 Dreamliner для Uzbekistan Airways 

O‛zbekiston Havo Yo‛llari (англ. Uzbekistan Airways), являющийся национальным перевозчиком Республики Узбекистан приобрел очередной, шестой Boeing 787-8 Dreamliner, за 239 миллионов долларов США по актуальным каталожным ценам. Узбекское предприятие в настоящее время эксплуатирует два Dreamliner, оснащенных двигателями GEnx-1B, на международных направлениях в аэропорты Европы, Юго-Восточной Азии, Японии и США. Авиалайнер, который должен быть поставлен в середине мая, отличается от двух предыдущих своей вместимостью. В его салоне установлено 270 пассажирских кресел (24 — в бизнес-классе и 246 — в эконом-классе). Остальные три заказанные Dreamliner должны поступить во флот O‛zbekiston Havo Yo‛llari до 2020 года. «Наши предприятия являются партнерами уже более 20 лет, а наши отношения со временем становятся все теснее. Контракт на покупку дополнительного Boeing 787-8 поддержит нашу стратегию, направленную на модернизацию и расширения флота и сети сообщений», — заявил Геннадий Харлап, заместитель директора O‛zbekiston Havo Yo‛llari. «Мы удовлетворены тем, что O‛zbekiston Havo Yo‛llari продолжают доверять технологиям и продукции Boeing. Их новый Dreamliner послужит будущему успеху компании, благодаря своей исключительной эффективности и низкими операционным расходам, а также несравненному комфорту», — добавил Марти Бентротт, заместитель главы Boeing Commercial Airplanes по вопросам продаж на Ближнем Востоке, в Турции, России и, Средней Азии и Африке. Узбекская авиакомпания была первым пользователем Dreamliner в Средней Азии. Перевозчик начал эксплуатацию самолетов этого типа в 2016 году. 27 июля 2017 г. Принадлежащий O‛zbekiston Havo Yo‛llari авиалайнер Boeing 787-8 впервые в истории совершил беспосадочный полет из Ташкента в Нью-Йорк.