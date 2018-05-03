Жителей Екатеринбурга научили, как создать хороший образ города

— Очень важно провести комплексный анализ до, во время и после масштабных международных событий, — считает бывший руководитель «Интуриста» Леонид Мармер. — Я вижу, что в период проведения в городе игр ЧМ по футболу хозяева предусмотрели много бесплатных фестивальных мероприятий. За большинство услуг гости должны платить, и это нормально — деньги потом осядут в казне в виде налогов. Поэтому нужно относиться к приезжим как к послам доброй воли, которые расскажут друзьям и знакомым, как было хорошо в Екатеринбурге

По мнению экспертов, если с отелями и площадками для бизнес-общения в столице Урала все в порядке, то качество обслуживания и питания стоило бы подтянуть.

— Болельщики, которые приедут в Россию , захотят попробовать местную кухню. При этом, например, холодец, предлагать не стоит — иностранцы его не воспримут, как и селедку под шубой. Но дичь, уральская кухня наряду с традиционной европейской должна быть обязательно, — считает консультант управляющей отельной компании Екатерина Прасова.

По ее словам, в заведениях общепита Екатеринбурга до сих пор нет англоговорящего персонала и меню на иностранных языках. А свой обучающий семинар консультант начала с таких прописных истин (знание официантом меню, умение сочетать блюда и предложить яства под настроение клиента), что становится стыдно за местные рестораны, персонал которых, видимо, и этому нужно учить.

Специалисты, приехавшие на международный турфорум «Большой Урал», вскрыли еще одну проблему: на Среднем Урале не хватает «правильных» туристических сувениров, которые были бы неразрывно связаны с историей и особенностями территории. Ведь если окружить такой презент интересной легендой, то ему просто цены не будет.

— Сегодня в качестве подарков, привезенных из путешествия, особенно ценятся практичные вещи, — уверена Ольга Хоточкина, директор международной туристической выставки. — Здесь нам хотелось увидеть качественный текстиль с уральской символикой, но его мало. Негусто и гастрономии: гостям предлагают увезти с собой лишь иван-чай, варенье из сосновых шишек и ягодные конфеты. Не стоит забывать и о коллекционерах: до сих пор многие собирают тарелочки из разных городов мира.

По мнению Хоточкиной, не нужно бояться активно эксплуатировать тему самоцветов, ведь это именно тот образ, который в ста процентах случаев ассоциируется в сознании гостей с Уралом.