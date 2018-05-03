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В Латвии поисковики нашли останки 145 погибших красноармейцев
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В Латвии поисковики нашли останки 145 погибших красноармейцев 

ТВ Центр 21 минуту назад
Фото: ТВ Центр
Работают поисковики практически вручную. Саперная лопата — единственный инструмент, да и с ней нужно уметь обращаться аккуратно. Никто в отряде не предполагал, что здесь, на обочине дороги, ведущей в поселок Пампали, будет найдено массовое воинское захоронение. Только за один день подняты останки 145 красноармейцев, передает "ТВ Центр".
"Это число найденных — 145, не окончательно. Там есть еще. Но это очень большое число останков, которое эксгумировано за один день. Они находились в больших ямах на достаточно большой глубине. Тела людей укладывали одно на другое. Это погибшие в боях марта 1945 года", — рассказал глава поискового отряда «Легенда» Талис Эшмитс.
Это архивные кадры. Бои в оккупированной гитлеровцами западной Латвии не прекращались до конца мая 1945-ого. Солдаты на других фронтах уже праздновали победу, а здесь некоторые подразделения Вермахта отказывались капитулировать. Гитлеровскую группу армий «Север» отбросили от освобожденного Ленинграда и заблокировали в Прибалтике.
Советские подразделения держали врага в котле, и пять раз предпринимали попытки разбить войска Гитлера. Немцы сопротивлялись яростно. За последние полгода войны в Курляндии погибли более 70 тысяч советских солдат. Но они сделали главное — не позволили нацистам выйти из окружения ценой собственной жизни.
Возможно, нескольких героев из обнаруженного захоронения удастся опознать. Волонтеры нашли пять медалей и кошелек с документами. В архивах Латвии об этом месте сказано мало. Поэтому теперь вся надежда на помощь России. Латвийский поисковый отряд «Легенда» активно сотрудничает с поисковиками из нашей страны. Вместе они ищут родственников погибших красноармейцев и возвращают без вести пропавшим героям имена.
"Это только благодаря нашим тесным связям с российскими поисковиками. Потому что без них эта работа была в 100 раз дороже и труднее. Это, можно сказать, наша философия. Ради чего мы это делаем за собственные деньги. Это найти и отдать человеку имя", — рассказал волонтер поискового отряда «Легенда» Виктор Дукс.
Погибших бойцов перезахоронят с почестями, однако работа на этом месте не закончена. В 2002 году ровно на противоположной обочине дороги обнаружили останки 140 красноармейцев. Теперь еще 145. Волонтеры предполагают, что под дорожным полотном может скрываться еще одна братская могила. Строители и местные власти пообещали, что если потребуется, позволят провести раскопки.
Пётр Вершинин, «ТВ Центр».
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