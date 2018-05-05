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В Новосибирске запустили фонтаны
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В Новосибирске запустили фонтаны 

ngs.ru 42 минуты назад
Фото: ngs.ru
5 мая в Новосибирске запустили 15 фонтанов — их залили кипятком раньше, чем обычно.
Три фонтана были торжественно запущены на площади Пименова, помимо них в городе запустили ещё 12 фонтанов — возле театра «Глобус», на бульваре Победы, возле ДК «Приморский», ДК «Энергия», в Первомайском, Павловском и «Лучистом» скверах, сквере Авиаторов, на улицах Рассветной и Селезнёва.
Как ранее рассказал корреспонденту НГС начальник «Горфонтана» Валерий Науменко, фонтаны обычно пускали в городе ко Дню Победы, в этом году запустить фонтаны пораньше попросил департамент культуры мэрии Новосибирска.
В прошлом году новосибирские фонтаны запустили в День Победы — тогда в старейшем из них образовалась течь, и вода просочилась на мостовую.
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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