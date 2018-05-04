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В Москве на пешеходных переходах нанесли предупреждающие надписи
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В Москве на пешеходных переходах нанесли предупреждающие надписи 

Авторадио 46 минут назад
Фото: MosDay.ru
На пешеходных переходах в Москве появились надписи, напоминающие о правилах безопасности. На тротуарах нанесли предупреждающие граффити — «Возьмите ребёнка за руку», «Посмотрите по сторонам», «Снимите наушники». Для пилотного проекта задействовали 14 пешеходных переходов в разных районах города. Инициаторами акции стали «Центр организации дорожного движения» и столичное управление ГИБДД, пишет Газета.ру. Эти надписи заставят пешеходов задуматься о правильном и безопасном переходе дороги, уверен глава ЦОДД Вадим Юрьев.
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