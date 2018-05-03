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Новости о коррупции за 3 мая
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Новости о коррупции за 3 мая 

pasmi.ru 44 минуты назад
Антикоррупционная политика
В британских офшорах нашли принадлежащие россиянам £34 млрд
Общий объем средств, которые россияне хранят в британских офшорах — на Виргинских и Каймановых островах — составляет £34 млрд ($47 млрд), сообщает газета Sunday Times со ссылкой на материалы британской неправительственной организации Global Witness.
Общество уверено: ФСБ нужно «чистить» и реформировать
Подавляющее большинство опрошенных читателей ПАСМИ считает, что ведомству Александра Бортникова нужны реформы и очищение от коррупционеров.
Борьба с коррупцией
Главу строительного департамента Нижнего Новгорода поймали с поличным
В Нижнем Новгороде в чужом «Лексусе» со взяткой в руках задержали директора городского департамента строительства Юрия Щеголева. В региональном следкоме сообщили, что чиновник получил 6,5 млн рублей в качестве отката за муниципальный контракт на строительство детсада за 130 млн рублей.
Начальник госавиации Роскосмоса обвинен в особо крупном мошенничестве
Суд в Москве продлил арест начальнику отдела государственной авиации Роскосмоса Владимиру Борисову, обвиняемому в особо крупном мошенничестве, до 30 июля.
Прекращено уголовное дело экс-замдиректора «президентского авиаотряда»
Следственный комитет России (СКР) не нашел состава преступления в деятельности бывшего заместителя директора ОАО «Государственная авиакомпания „224-й летный отряд“ Дмитрия Новицкого.
pasmi.ru: последние новости
Обращение жены предпринимателя Эккерта к Ольге Егоровой, Юрию Чайке и Александру Бастрыкину Нездоровье Никиты Белых не позволило ему обжаловать приговор Прекращено уголовное дело экс-замдиректора «президентского авиаотряда»
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