Тюменцы предложили не вводить птицефабрики без переработки отходов

Прежде всего оценим масштабы. На модернизацию существующего бройлерного комплекса направлено 1,6 миллиарда рублей. В строительство еще одного — на 3,5 миллиона голов — инвестор готов вложить семь миллиардов. Еще почти на три миллиарда открыта кредитная линия для предприятия, специализирующегося на производстве яиц, — средства идут на обновление и расширение мощностей. В прошлом году запущена крупная фабрика по выращиванию и переработке индейки. Примеров достаточно, чтобы понять: впечатляющий рост валовых показателей производства мяса птицы и яиц означает еще большие темпы увеличения массы отходов. Для справки: килограмм привеса дает три кило помета, совокупные объемы — миллионы тонн в год.

Какую-то часть товаропроизводители используют — после предварительной подготовки — для удобрения полей. Но львиную долю просто складируют на земле. Увы, обычная практика для большинства российских птицеводческих хозяйств. А ведь это не безобидный навоз с молочных ферм, а третий класс опасности! В научных работах подробно описаны пагубные последствия воздействия птичьего помета: химическое загрязнение почв, вод, выведение свалочных земель из оборота, считай, гарантированы. Ущерб может измеряться миллиардами рублей.

С другой стороны, есть десятки технологий по получению из куриных экскрементов полезных и высококачественных удобрений и даже добавок, содержащих массу микроэлементов, в ежедневный птичий рацион.

Однако редкие предприятия решаются на глубокую переработку таких отходов: она требует солидных вложений, на первых порах заметно увеличивает себестоимость основной продукции. Бизнес не хочет рисковать, после ревизий надзорных структур предпочитает платить штрафы, но не инвестировать. Весной прошлого года группа депутатов Тюменской облдумы заявила, что не замечать проблему, откладывать ее решение непозволительно. Артем Зайцев напомнил о сотнях гектаров, заваленных отходами, причем незаконно — земли были отведены для иного назначения.

Редкие птицефабрики решаются на глубокую переработку отходов: она требует вложений, увеличивает себестоимость основной продукции

Максимум внимания привлекла крупнейшая птицефабрика, расположенная на окраине поселка Боровского с населением 19 тысяч человек неподалеку от Тюмени . Недавно региональное управление Росприроднадзора вслед за Россельхознадзором и природоохранной прокуратурой уличило фабрику в «несоблюдении экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства».

Бывший главный инженер предприятия Иван Наливайко внимательно изучил проект реконструкции. В ней есть насущная необходимость, соглашается он, но решение о дальнейшем наращивании объемов производства на одной промплощадке, на взгляд эксперта, ошибочно.

— Чрезмерная концентрация птицы — большой риск, прежде всего в ветеринарном ракурсе. Велика опасность занесения инфекции с гибелью поголовья. Только на новой площадке будет образовываться 576 тонн помета ежесуточно, а всего — свыше тысячи тонн! Как им распорядятся? Под угрозой загрязнения озеро Андреевское, играющее исключительно важную рекреационную и водохозяйственную роль для Тюмени и Тюменского района. Ну а роза ветров позволит чаще «освежать» жителей воздухом, содержащим аммиак и разнообразные микроорганизмы. Кажется, гигантомания вскружила чьи-то головы, — резюмирует он.

Опасения Наливайко разделяет директор Института наук о Земле Тюменского госуниверситета Виталий Хорошавин.

— Необходимо проектировать и прогнозировать в долгосрочном разрезе, предупреждая экологические угрозы. В противном случае в прекрасном индустриальном будущем понесем огромные расходы на устранение губительных последствий для природы и человека, — говорит ученый.

Некоторое время назад власти области предложили действующим птицефабрикам объединить усилия для производства из отходов органических удобрений. Руководитель одного предприятия откликнулся, однако до дела пока не дошло. В свою очередь администрация птицефабрики в поселке Боровском обещает ввести в эксплуатацию специализированный участок утилизации отходов. Сколько он будет способен перерабатывать — вопрос.

Проблему планируют вынести на публичное обсуждение Общественной палаты региона.