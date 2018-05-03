Уральских обработчиков камня пригласили восстанавливать Пальмиру

— Нужно провести геологическое изучение месторождений в Сирии , наладить добычу сырья, произвести из него архитектурные детали, а затем вмонтировать их в ансамбль зданий, — поясняет Дмитрий Медянцев, президент ассоциации. — Город-памятник построен из известняка, мрамора и гранита. В письме описаны все разрушения. Исходя из этого, мы должны рассчитать стоимость вхождения в проект, который будет реализовываться под эгидой ЮНЕСКО

Участие в нем — дело сугубо добровольное. Источники финансирования пока не называются, но бизнесу дают понять, что проект не столько коммерческий, сколько имиджевый, он позволит получить международную известность.

Восстанавливать Пальмиру Центр камня планирует вместе с Институтом мрамора и итальянской ассоциацией камнеобработки Italian MARMOMACCHINE. Зарубежные партнеры уже имеют опыт реанимации исторических городов в разных частях света. Например, они работали в Иерусалиме . Первые переговоры по Пальмире состоялись еще два года назад, но пришлось сделать паузу, пока войска Сирийской Арабской Республики не освободили город во второй раз.

К сожалению, на родине услуги уральских камнеобработчиков востребованы недостаточно. Сегодня для них основным рынком сбыта является Москва , реализующая программу «Моя улица», среди перспективных — Красноярск , готовящийся к Универсиаде-2019, и Крым , где планируется масштабное благоустройство. Только в столицу в прошлом году было отгружено 700 тысяч квадратных метров гранитных плит и 400 тысяч погонных метров бордюров. В поставках участвовало 48 предприятий и 11 карьеров. Особенность этого контракта в том, что поставки осуществлялись централизованно, через консорциум.

Что касается перспективы развития рынка на ближайшие 5-10 лет, то предприятия возлагают большие надежды на приоритетный федеральный проект «Комфортная городская среда», в котором задействовано 17 крупных городов России

Сегодня для уральских камнеобработчиков основным рынком сбыта является Москва, реализующая программу «Моя улица»

По словам председателя комитета по строительству администрации Екатеринбурга Николая Сметанина, муниципалитеты, конечно, заинтересованы в расширении ассортимента каменной отрасли. Но, во-первых, у регионов нет таких финансовых возможностей, как у Москвы, и они тоже, как и бизнес, возлагают надежды на федеральные средства, во-вторых, мало кто из местных предприятий сегодня располагает специальным оборудованием для изготовления нестандартной продукции, например бордюров с задаваемым радиусом. В основном используется полуручной метод, поэтому стоимость изделий для бюджета неприемлема.

— Конечно, кто-то предпочтет более дешевый бетон. Нужно работать с администрациями городов, объяснять, что природный камень в долгосрочной перспективе использовать выгоднее. Мы можем буквально преобразить населенные пункты, особенно уродливые места пересечения трамвайных путей и автодорог, — рассуждает Алексей Степанченко, гендиректор группы компаний «Гранит-Инвест».

Что касается слухов о вдруг возникшем дефиците строительного камня на Урале, то здесь мнения участников рынка расходятся. В частности, Дмитрий Пискунов , генеральный директор Сибирского гранитного карьера, признался: его предприятие в три раза увеличило объемы годовой добычи, чтобы удовлетворить потребности московского рынка. Алексей Степанченко считает, что ресурсов в стране достаточно, еще очень много карьеров не задействовано.