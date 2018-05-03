Что зароют, а что срубят: второй этап реконструкции центра Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ , 3 мая — РИА Новости Крым . В Симферополе набирает обороты второй этап реконструкции центра города, или как этот процесс называют жители столицы «Реконструкция V2.0». Корреспондент РИА Новости Крым узнал у генерального директора фирмы-подрядчика Игоря Анацкого, какие работы будут выполнены во время второго этапа.

Генеральный директор фирмы — подрядчика реконструкции центра Симферополя Игорь Анацкий

Столбы и деревья

На участке от перекрестка улиц Пушкина и Горького до пересечения с улицей Гоголя уже сняли всю старую плитку. Ветер поднимает клубы серого песка, который оседает на красных листьях сливы Писсарди. Раньше здесь росли шесть деревьев, одно погибло и осталось пять. Во время реконструкции «популяцию» красных слив сократят на еще один экземпляр, но позже высадят точно такое же дерево.

Второй этап реконструкции улицы Пушкина в центре Симферополя

"В 2016 году был выполнен проект первой и второй очереди, во время которого в том числе было проведено обследование деревьев. Из 37 деревьев 15 подлежат сносу, как аварийные. Под снос идет часть платанов и кленов. Вместо них планируется высадить пятиметровые крупномеры — три вида кленов. Плюс есть одна больная слива и вместо нее мы посадим точно такое же дерево. Уже есть порубочные билеты. Администрация сделала огромный акцент на деревьях, ввиду чего мы приняли решение на следующей неделе еще раз собрать экспертов, чтобы обследовать растения снова и удостовериться, что делаем все правильно. Хотя количество деревьев будет больше: 20 деревьев мы посадим вместо демонтируемых, плюс по центру будет 16 композиций", — рассказал Игорь Анацкий.

Кроме деревьев снос ждет и другие ландшафтные объекты. «Здесь стоят три столба, установленные еще австро-венгерской компанией. Они являются объектами культурного наследия. Их мы передаем МБУ „Город“. Такая же судьба будет у гранитных бордюров, которые мы аккуратно демонтируем. Они еще долго смогут служить и их можно использовать в городском благоустройстве», — пояснил гендиректор фирмы, добавив, что будут демонтированы и два фонаря перед театром им. Горького. Это собственность самого культурного заведения, поэтому они будут переданы ему.

Второй этап реконструкции улицы Пушкина в центре Симферополя

Все в точности

Согласно плану, второй этап реконструкции центра Симферополя должен внешне повторять первый.

"Мы полностью демонтируем старую плитку, укладываем новую ливневую канализацию, все сети убираем под землю, ставим новые светильники. Будет уложена точно такая же, как на первой части, новая плитка площадью 4300 квадратных метров", — рассказал Игорь Анацкий.

Вариантов что-то изменить во время проведения работ у подрядчика просто нет.

Второй этап реконструкции улицы Пушкина в центре Симферополя

"По центру будут архитектурные группы в точности, как на предыдущем этапе реконструкции. Это единый проект. Мы выиграли аукцион и там четко прописано, что мы должны делать", — пояснил руководитель порядной организации.

По его словам, как и в прошлый раз будут заменены все подземные и надземные коммуникации.

"Было собрано совещание с участием всех компаний, которые будут менять свои сети. Самое трудоемкое — канализация. Она находится на глубине пяти метров, проложена от улицы Горького до улицы Гоголя. Ее будет сложно откопать из-за уже выросших деревьев", — сказал Игорь Анацкий.

Как он отметил, из-за канализации придется проводить дополнительные укрепительные работы. «Канализация проходит от здания театра имени Горького на расстоянии пяти метров. Во время работ по замене будет укрепляться грунт, чтобы не было смещения фундамента здания», — сообщил гендиректор компании.

Второй этап реконструкции улицы Пушкина в центре Симферополя

За пять месяцев

В администрации города подтвердили: новый этап реконструкции будет в едином стиле с предыдущим. «Все будет сделано в едином стиле, это условия тендера, который мы проводили по 44-ому Федеральному закону. Будут установлены точно такие же архитектурные композиции из скамеек и клумб», — рассказал РИА Новости Крым заместитель главы администрации Сергей Круцюк

По его словам, была достигнута договоренность о том, что подрядчик по возможности должен закончить работы раньше обговоренных сроков.

"Мы договорились, что работы постараются закончить за четыре-пять месяцев, но многое зависит от ресурсных организаций, которые должны заменить сети", — пояснил Сергей Круцюк.

Второй этап реконструкции улицы Пушкина в центре Симферополя

Сливы по осени сажают

Директор Ботанического сада им. Н. В. Багрова КФУ им. Вернадского Анна Репецкая рассказала РИА Новости Крым, что пока приглашения на освидетельствование деревьев в центре Симферополя не получала, но в случае если руководство фирмы-подрядчика обратиться, готова помочь. По ее словам, к вопросу высадки и спила деревьев надо подходить аккуратно.

"По каждому дереву надо принимать решение индивидуально. Например, слива Писсарди — это быстро растущий и быстро погибающий вид. В любом случае в нашей зоне деревья нужно высаживать после листопада, то есть осенью. Если их сейчас высадить, то они попадут в летнюю жару и будут страдать. Даже если дерево не погибнет, то будет болеть", — пояснила Анна Репецкая.

Второй этап реконструкции центра Симферополя начался в апреле. На участок улицы Пушкина от перекрестка с Гоголя до перекрестка с Горького выделено 55 миллионов рублей.