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Moody's повысило рейтинг Международного инвестиционного банка до «A3»
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Moody's повысило рейтинг Международного инвестиционного банка до «A3» 

Банки.ру 46 минут назад
Рейтинговое агентство Moody's Investors Service улучшило рейтинги Международного инвестиционного банка. Так, рейтинг эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга повышены с уровня «Baa1» до «A3». Прогноз по рейтингам изменен с «позитивного» на «стабильный».
Как поясняется в сообщении агентства, основными причинами повышения рейтингов стали улучшение качества активов фининститута, применение им более здоровой системы управления рисками, диверсификация кредитного портфеля и базы фондирования и укрепление кредитного качества портфеля казначейских бумаг. По мнению Moody's, новая среднесрочная стратегия МИБа будет способствовать поддержанию улучшившихся показателей кредитоспособности.
Напомним, штаб-квартира Международного инвестиционного банка находится в Москве. Помимо России его членами являются Болгария, Венгрия, Вьетнам, Куба, Монголия, Румыния, Словакия и Чехия. Ранее наибольшая доля в фондировании приходилась на Россию, но банк расширяет и планирует продолжать расширять базу инвесторов и спектр предлагаемых финансовых продуктов, следует из релиза.
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