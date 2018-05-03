Moody's повысило рейтинг Международного инвестиционного банка до «A3»

Как поясняется в сообщении агентства, основными причинами повышения рейтингов стали улучшение качества активов фининститута, применение им более здоровой системы управления рисками, диверсификация кредитного портфеля и базы фондирования и укрепление кредитного качества портфеля казначейских бумаг. По мнению Moody's, новая среднесрочная стратегия МИБа будет способствовать поддержанию улучшившихся показателей кредитоспособности.