На Северном Кавказе нашли золотоносную руду 

Граммы в тоннахЭксперты Росгеологии завершили первый этап исследования Какадурской золотоносной рудной зоны Афчандур-Ламардонского рудного поля. Находится этот объект в горах Северной Осетии, примерно в 40 километрах от столицы республики — Владикавказа. Работами занимается подразделение государственного холдинга — «Северо-Кавказское ПГО», расположенное в Ессентуках. Перед геологами стояла цель — найти и локализовать объекты золоторудной минерализации, чтобы выяснить, сколько драгоценного металла содержит порода. Как сообщили корреспонденту «РГ» в Росгеологии, пока эксперты не торопятся называть объект месторождением, так как оно может считаться таковым только после последующей — оценочной — стадии. Тем не менее уже обнаружены три интервала развития золоторудной минерализации мощностью 2,8-6,2 метра. Содержание золота в них составляет 0,8-3,76 грамма на тонну, меди — до 0,34 процента, цинка — до 3,78 процента и свинца — до 0,5 процента. "Сейчас специалисты прослеживают направления рудного участка. Его изучением в Северной Осетии и поисками золото-кварц-сульфидных руд Росгеология занимается в рамках государственного контракта, заключенного между холдингом и департаментом по недропользованию в Северо-Кавказском федеральном округе в сентябре 2017 года. До конца 2019-го геологи намерены отыскать все объекты золоторудной минерализации в регионе и оценить прогнозные запасы драгоценного металла", — уточнили в ведомстве. Кстати, Какадурская рудная зона — единственное потенциальное месторождение драгоценного металла на территории этой кавказской республики. О нем было известно еще советским ученым, заявил корреспонденту «РГ» советник генерального директора АО «Росгеология» Антон Сергеев:— Все рудные зоны, в пределах которых в настоящее время ведутся поисковые работы для обнаружения золота, известны с 1970-х годов и довольно детально изучены геологами Северной Осетии на предмет месторождений полиметаллических и свинцово-цинковых руд. При этом Сергеев не назвал примерные объемы драгоценного металла. Это станет ясно в третьем квартале 2019 года, когда начнется третий этап работ по госконтракту. Поэтому говорить о дальнейшей судьбе Какадурской рудной зоны пока преждевременно. Нерадужные перспективыОднако ранее примерные оценки запасов золота в Северной Осетии и соседней Кабардино-Балкарии называли в департаменте по недропользованию Северо-Кавказского федерального округа. Как заявил руководитель ведомства Станислав Вертий, в общей сложности можно говорить о прогнозных ресурсах в 150 тонн. Из них на Осетию приходится 20 тонн категории Р1 (предварительно оцененные), еще 30 тонн отнесены к категории Р2 (предполагаемые). Месторождение золота, а также серебра на Северном Кавказе — Радужное — обнаружено и в Кабардино-Балкарии. Поисковые работы на западной стороне Джуаргенской площади в горах КБР начались в третьем квартале 2017 года. Специалисты ищут золотоносные руды в породах Передового хребта. По предварительным оценкам, речь идет о 100 тоннах драгметалла категории Р1 и Р2. Сейчас добычей золота в основном занимаются частные компании, в сферу интересов которых, как правило, входят средние и крупные месторождения. Радужное относится к разряду малых, его разработка пока не заинтересовала инвесторов. Поэтому золото Кабардино-Балкарии ждет своего часа. Сейчас месторождение принято на государственный баланс территориальной комиссии по запасам, которая создана на базе управления по недропользованию Кабардино-Балкарской Республики. Оптимизм сдержалиВ конце 2017 года глава Минприроды России Дмитрий Донской сообщил, что в Дагестане обнаружены запасы золота с возможным объемом около 100 тонн. Речь идет о Куруш-Мазинском рудном поле в Докузпаринском районе. В республике к информации отнеслись со сдержанным оптимизмом. Предварительные результаты геологоразведочных работ пока не подтверждают, что здесь есть смысл добывать золото в промышленных масштабах. Тем более что на данный момент нет и необходимых экономических выкладок. Еще один минус — реализация проекта может оказаться слишком дорогой, так как предполагаемое месторождение расположено в высокогорном районе, где нет никакой инфраструктуры. Как считает бывший директор Института геологии Дагестанского научного центра РАН Василий Черкашин, нужно взвесить все за и против перед тем, как строить обогатительную фабрику в горах:— Необходимо продумать, как подвести коммуникации. Кроме того, следует учитывать сейсмическую активность в Дагестане. По словам Черкашина, лучше обратить внимание на менее дорогостоящие проекты разведки золота и других полезных ископаемых, которые могут находиться в предгорной части республики. По оценкам специалистов, полезные ископаемые в регионе есть, но проекты их разработки по разным причинам оказались приостановленными. Одно из таких месторождений — Кизил-Дере в южном Дагестане. Здесь с 1960-х по 1980-е годы велась активная геологоразведка. По предварительным оценкам, оно способно дать более миллиона тонн меди и около 150 тысяч тонн цинка. В середине 2000-х годов крупная российская горнодобывающая компания даже получила лицензию на добычу меди, но проект так и не был реализован. Это произошло по нескольким причинам. Одна из них — дороговизна. Так, в горах с нуля нужно было создать всю инфраструктуру. Другая причина — местные жители, опасаясь экологических проблем, активно противостояли реализации проекта, и его пришлось отложить на неопределенное время. Кстати, опасения имели под собой основания. Как рассказал Василий Черкашин, в ходе разведочных работ образовались отвалы, из которых вредные соединения, соединившись с водой, стали попадать в близлежащие реки Ахты-чай и Самур. Заведующий кафедрой биологии и биоразнообразия Института экологии и устойчивого развития Дагестанского госуниверситета Гайирбег Абдурахманов много лет занимается проблемой месторождения Кизил-Дере. Он подтвердил, что здесь имеются большие запасы меди, есть также золото и серебро. — Реализация столь масштабного проекта в несколько раз увеличила бы поступления в местный и республиканский бюджеты, — считает ученый. — Инвестор планировал обустроить инфраструктуру близлежащих сел, построить дороги, детские учреждения. Но из-за амбиций некоторых местных чиновников и несогласия части жителей с ним так и не смогли договориться. Абдурахманов не отрицает, что из штолен, где проводились разведочные работы, льется вода, смешанная с рудой. Смесь попадает в реку Самур, откуда питьевую воду получают десятки населенных пунктов. Но, как полагает ученый, в случае промышленной разработки месторождения все экологические проблемы были бы решены, так как закон предъявляет жесткие требования к экологии на подобных объектах.мнениеХалил Халилов, главный экономист фонда «Реальная политика»:— Текущая конъюнктура финансового рынка благоприятствует росту стоимости желтого драгметалла. Но в то же время срок окупаемости инвестиций в добычу золота в Дагестане составит от шести до 10 лет, и это если не возникнет проблем с местным населением и экологами. Крупные игроки на рынке если и начнут добычу драгметалла, будут настаивать на комплексной разработке лицензионных участков, то есть добыче всех видов руды, представляющих для них экономический интерес. К примеру, в Докузпаринском районе это может быть добыча золота, меди и других медно-колчеданных руд. В любом случае, пока не будут ясны уточненные запасы и лицензионные условия, крупные игроки не станут проявлять активность в горнорудной промышленности республики. А как у соседей
Единственное месторождение, где ведется добыча золота и серебра на Северном Кавказе, находится в Карачаево-Черкесии на месторождении меди в Урупском районе. Однако это не прямое извлечение благородных металлов, а попутная добыча из медно-колчеданных руд. Сколько золота содержится в недрах КЧР, никто не знает. Большинство залежей относятся к забалансовым — то есть извлечение признано нецелесообразным. В одной тонне медной руды Урупского месторождения содержится 2,4 грамма золота и 37 граммов серебра. В среднем в год из недр добывается вместе с рудой 450 килограммов золота и 7,7 тонны серебра. Однако при обогащении извлекается только половина содержащихся в руде благородных металлов. Остальная часть выбрасывается в отвал.