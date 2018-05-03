Введение обязательной маркировки для парфюмерии вызовет рост цен — эксперт

«На рынке нет какого-то огромного количества контрафакта, с которым есть острая необходимость бороться дополнительными мерами помимо тех, что присутствуют на рынке, и помимо саморегулирования бизнеса. Что касается подорожания продукции, естественно, подорожание будет. Потому что, нужно понимать, что планируется маркировка каждой единицы продукции и отслеживание этой маркировки, прохождение продукции, начиная от пересечения границы или выхода с производственной линии и кончая розничной сетью. И как это будет реализовываться малым и средним бизнесом в каких-нибудь там отдаленных регионах? И захотят ли они вообще себе это внедрять? Или вообще они предпочтут просто отказаться от парфюмерии».

Сегодня правительство утвердило перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Для табачной продукции правило вступит в силу с 1 марта следующего года, для обуви — с 1 июля. Парфюмерия, шины и предметы одежды будут подлежать обязательной маркировке с 1 декабря 2019 года.