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Спасли рощу деревьев. Жители Губкинского дали мусору «вторую жизнь»
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Спасли рощу деревьев. Жители Губкинского дали мусору «вторую жизнь» 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Губкинском состоялась общегородская экологическая акция «ЭкоГород Губкинский». Её организаторами стали активисты школы №5 при поддержке компании «СИБУР» и администрации города.
В акции приняли участие более 600 жителей Губкинского, — сообщили ИА «Север-Пресс» в отделе корпоративных коммуникаций АО «СибурТюменьГаз». За 2 часа они собрали 6,5 тонны макулатуры и 1800 ПЭТ-бутылок, которые направят на вторичную переработку.
«ЭкоГород Губкинский» — продолжение проекта «Чистая умная планета», реализованного в 2016 году в рамках благотворительной программы СИБУРа «Формула хороших дел». Благодаря этой инициативе в школе организовали сбор пластика и макулатуры с последующей отправкой на вторичную переработку.
«Идея раздельного сбора получила большую поддержку среди школьников и родителей, — рассказал заместитель директора по информатизации школы №5, руководитель проекта Динар Хабибуллин. — Вторичная переработка — тема актуальная, и большинство жителей Губкинского понимают важность этого процесса. Поэтому мы приняли решение сделать общегородскую акцию».
В акции «ЭкоГород Губкинский» участвовали представители школ, муниципальных учреждений, индивидуальные предприниматели и жители города. Юные экоактивисты за сданные пластиковые бутылки и макулатуру получили памятные сувениры от СИБУРа. Кроме того, для них организовали крио-шоу и познавательную экологическую викторину.
«Собранной горожанами макулатуры хватит, чтобы спасти больше 100 деревьев, а пластиковых бутылок — чтобы изготовить больше 250 футболок, 120 шарфов или 3600 авторучек, — отметил директор Губкинского газоперерабатывающего завода Олег Малышев. — Как показала акция, жители Губкинского заинтересованы в том, чтобы мусор попадал не на полигон ТБО, а обрел «вторую жизнь». СИБУР готов поддерживать такие полезные инициативы. Надеемся, они станут ежегодными».
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