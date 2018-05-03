Спасли рощу деревьев. Жители Губкинского дали мусору «вторую жизнь»

В Губкинском состоялась общегородская экологическая акция «ЭкоГород Губкинский». Её организаторами стали активисты школы №5 при поддержке компании «СИБУР» и администрации города.

В акции приняли участие более 600 жителей Губкинского, — сообщили ИА «Север-Пресс» в отделе корпоративных коммуникаций АО «СибурТюменьГаз». За 2 часа они собрали 6,5 тонны макулатуры и 1800 ПЭТ-бутылок, которые направят на вторичную переработку.

«ЭкоГород Губкинский» — продолжение проекта «Чистая умная планета», реализованного в 2016 году в рамках благотворительной программы СИБУРа «Формула хороших дел». Благодаря этой инициативе в школе организовали сбор пластика и макулатуры с последующей отправкой на вторичную переработку.

«Идея раздельного сбора получила большую поддержку среди школьников и родителей, — рассказал заместитель директора по информатизации школы №5, руководитель проекта Динар Хабибуллин. — Вторичная переработка — тема актуальная, и большинство жителей Губкинского понимают важность этого процесса. Поэтому мы приняли решение сделать общегородскую акцию».

В акции «ЭкоГород Губкинский» участвовали представители школ, муниципальных учреждений, индивидуальные предприниматели и жители города. Юные экоактивисты за сданные пластиковые бутылки и макулатуру получили памятные сувениры от СИБУРа. Кроме того, для них организовали крио-шоу и познавательную экологическую викторину.