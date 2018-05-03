Завершен международный конкурс на лучший Ржевский мемориал Советскому солдату

Напомним, что творческое состязание было объявлено в августе прошлого года Постоянным Комитетом Союзного государства и Российским военно-историческим обществом

— Хотелось бы видеть символ бойца, преградившего ценой своей жизни дорогу фашистам на Москву , — сказал тогда Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота . — Ведь Ржевский район буквально усеян телами наших солдат, и наш долг — помнить их жертвенный подвиг.

Итоги конкурса сначала планировалось подвести в декабре. Однако выбрать лучших из 13 проектов, представленных на суд жюри, возглавляемом Григорием Рапотой и министром культуры РФ Владимиром Мединским , не удалось. Общее пожелание было таковым: привлечь к конкурсу еще творческие силы стран СНГ, в частности белорусских скульпторов.

Кроме того, члены жюри сошлись во мнении, что в проекты будущего мемориала необходимо «добавить души», скульптурная композиция должна отражать не только само событие, но и народную память о нем. Конкурс продлили до 1 апреля 2018-го. За три месяца к 13 соискателям из России добавилось еще шестеро, четверо из которых — белорусские художники.

— Мы бы хотели, чтобы, посмотрев этот мемориал, дети спросили своих родителей: «Что там было?» И сами стремились узнать, ради чего наша страна потерпела такие огромные жертвы. Зачем нужно было, невзирая ни на какие потери, ликвидировать этот Ржевский выступ, — рассказал, открывая заседание конкурсной комиссии Владимир Мединский.

1 324 823 человек — таковы потери советских войск на Западном (Московском) направлении в ходе наступательных операций с 8 апреля 1942 по 31 марта 1943 гг. (По данным РВИО)

Андрей Коробцов. И вот творческое состязание завершено. Григорий Рапота объявляет победителей. Первое место и 500 000 рублей получает молодой скульптор из Белгорода

Второе и гонорар 250 000 рублей — Анатолий Новиков , кстати, один из создателей памятника-ансамбля Героям Сталинградской Битвы на Мамаевом Кургане в Волгограде , третье место и соответственно 150 000 рублей достались художникам знаменитой Студии военных художников им. М. Б. Грекова.

Объявив результаты, Григорий Рапота рассказал, что больших споров выбор победителей не вызвал — когда подсчитали голоса всех членов жюри, выяснилось, что совпали мнения многих.

— Создание скульптурной группы мемориала будет профинансировано из бюджета Союзного государств, — рассказал также Григорий Рапота. — Соответствующая строка в бюджете уже утверждена Советом Министров Союзного государства.

Но, уточнил Владимир Мединский, после определения победителя РВИО намерено запустить процедуру сбора народных средств на создание мемориала, чтобы любой желающий мог внести свою лепту в увековечивание подвига советских солдат.

Завершить строительство Мемориала планируется в 2020 году, приурочив его открытие к 75-летию Великой Победы.

Мемориал будет возведен у деревни Хорошего Ржевского района рядом с автомобильной трассой М-9. В ближайшее время в этом месте планируется установить закладной камень. Как нам сообщил источник в Военно-историческом обществе, камень уже подобран и ждет отправки к месту закладки — это гранитная глыба высотой около двух метров.

Прямая речь

Сергей Мачинский, известный поисковик, первый заместитель руководителя военно-исторического центра Северо-западного Федерального округа:

— Поисковой работе на территории Ржевского района я отдал шесть лет. Вот лишь один эпизод этой работы. На берегу Волги рядом с деревней Кокошино, что в 18 километрах к северо-западу от Ржева , по кромке обрывистого берега мы раскопали немецкий окоп. Судя по всему, в годы войны наши форсировали Волгу в этом месте и атаковали вверх по склону — прямо на немецкий окоп. Мы нашли останки красноармейца, который не дошел до немецкого пулемета в окопе каких-то десять метров. Стрелянных гильз в окопе было по колено. Потом, когда все ушли я сидел на этом месте и думал: какой нужно обладать силой, чтобы вот так идти на пулемет, прекрасно понимая, что погибнешь? Солдат этот мог спрятаться на берегу, отлежаться, переждать, но он упорно шел на врага. Что это были за люди? Кто бы сейчас смог повторить тот подвиг? Я, отслуживший 25 лет в армии, дослужившийся до звания подполковника, так и не сумел себе ответить: смог бы я так?

Что же касается будущего мемориала, то, думаю, он должен стать памятью участникам так называемых «боев местного значения», не получивших известности, как, например, Сталинградская битва или Курская дуга. Эти «скромные» сражения не вошли в учебники, не были, так сказать, ярко победоносными. Но в них каждый день гибли десятки тысяч наших солдат, которые воевали не хуже других. И если бы не они, то, возможно, не было бы ни Сталинграда, а впоследствии и Берлина.