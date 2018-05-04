И тебя промаркируют

В борьбе с контрафактом новый виток: в России прочипируют даже кухонные полотенца. Правительство утвердило товары, которые подлежат маркировке. Список получился разнообразным.

В нем, например, оказались табачная продукция, духи, шины и покрышки, обувные товары, постельное и кухонное белье, фотокамеры, верхняя одежда.

Мнения экспертов по нововведению разделись четко на «за» и «против». Одни воодушевились: пить чай из чашки настоящего китайского фарфора приятнее, чем из подделки. Другие переводят инициативу в цифры.

Система маркировки на десять групп обозначенных товаров обойдется в 30 млрд рублей, посчитал РБК. Следующие в очереди на маркировку — лекарства, плюс еще 14 млрд На установку меток каждому предприятию нужно будет потратить от 35 до 100 тысяч рублей. Как стало известно изданию The Bell, оператором Единой национальной системы маркировки станет Центр развития перспективных технологий. Эта компания — совместный проект USM Holdings миллиардера Алишера Усманова «Ростеха» и «Элвис-Плюс Групп» инвестора Александра Галицкого . Наверное, этому бизнесу чипирование выгодно, а вот что потребителю? Покупатель проиграет и в цене, и в ассортименте, уверен руководитель комитета по экономике Московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский

Алексей Каневский руководитель комитета по экономике Московского отделения «Опоры России» «В конечном итоге потребитель только проиграет, потому что ситуация, связанная с маркировкой, потребует дооснащения любого вида производства. Эти затраты очень варьируются, но будут чувствительны и транслированы, безусловно, на полку. Это первое. Второе — наличие маркированного товара нужно будет потом администрировать. Борясь с некой, например, конкуренцией с Запада, мы лишаем в конечном итоге потребителя какого-то там ассортимента».

В нелегальном обороте находится треть товаров легкой промышленности в России. Высшая школа экономики оценивает его в 2,5 трлн рублей. Официально принятое решение должно снизить число контрафакта, но председатель наблюдательного совета ОАО «Пушкинский текстиль» Дмитрий Филиппов считает, что правительство ставит перед собой другую задачу:

Дмитрий Филиппов председатель наблюдательного совета ОАО «Пушкинский текстиль» «Да, это протекционистская мера для отечественного производителя, потому что на сегодняшний день многие отечественные производители, мягко говоря, недозагружены».

В России эксперимент с маркировкой начали с дорогих товаров. Первыми в 2016 году прочипировали шубы. Меховые изделия практически полностью были на серой стороне рынка, нелегально продавалось около 80%. Эксперимент с маркировкой стал удачным, считает президент Пушно-мехового союза России Сергей Столбов

Сергей Столбов президент Пушно-мехового союза России «Выход оборота товара из тени возрос в десять раз, мы вывели примерно 50%. Не показывают официально оборот в основном предприятия, которые связаны с оптовыми рынками типа „Садовод“, новый Черкизон и так далее».

После эксперимента с шубами Минпромторг воодушевился и заявил, что будет настаивать на чипировании как можно большего числа товаров легкой промышленности. В итоге в списке оказались и табак, и духи, и шины, и постельное, и кухонное белье.

В общем замысел масштабный, но есть нюанс. Важно, кто будет вести реестр товаров, говорит генеральный директор Национального фонда защиты потребителей, академик РАЕН Александр Калинин

Александр Калинин генеральный директор Национального фонда защиты потребителей, академик РАЕН «Сегодня у нас все эти проблемы ведет Роспотребнадзор , но на это претендует министерство промышленности и торговли. Если министерство занимается торговлей, в общем-то логично, что и они могут вести такой реестр. Если этот реестр будет вести „министерство околовсяческих проблем“, у нас есть сейчас такое в кабинете министров, ну тогда будет плохо».

Чипирование каждого товара добавляет около 20 рублей к его стоимости. При покупке шубы за несколько сотен тысяч это вряд ли будет заметно, в отличие от кухонного полотенца.