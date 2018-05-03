В Зауралье новые депутаты-промышленники получили мандаты

Напомним, мандаты стали вакантными после того, как депутаты Игорь Арзин и Сергей Вартанов сложили с себя полномочия по собственному желанию. Игорь Арзин был избран главой Петуховского района. А Сергей Вартанов, главврач Целинной ЦРБ, решил целиком сосредоточиться на служебных обязанностях.

Оба депутата были избраны по партийным спискам, поэтому «единороссы» передали мандаты другим кандидатам — первым номерам в списках групп, которые обеспечили наибольшую поддержку на выборах в заксобрание Зауралья.

Фото: kurgan.er.ru