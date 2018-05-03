По Суздалю Мамай прошёл

Через полтора месяца в России начнется чемпионат мира по футболу, а это значит, что по территории нашей области поедут миллионы болельщиков, многие из них наверняка заглянут хоть на денек во всемирно известный город Суздаль . И что же они увидят? У местной общественной организации «Чистый Суздаль» есть ответ на этот вопрос: туристы и болельщики увидят, как по городу «Мамай прошел».

В подтверждении своих слов активисты «Чистого Суздаля» провели экскурсию по территории единственного в городе парка: 950-летия города. В экскурсии-рейде принял участие председатель правления владимирского отделения общественной приемной «ЖКХ-контроль» Альберт Русанен. Отметим, что данная организация очень приближена к областной власти. Русанен активно участвует во всех областных заседаниях по проблемам ЖКХ и позиционирует свою организацию, как «боевой спецназ» губернатора Орловой.

Напомним, что на прошлой неделе на совещании у вице-губернатора по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики Лидии Смолиной Русанен подверг жесткой критике городские власти за некачественный ремонт городского парка в Суздале, на который потрачено более 60 млн рублей. После этого Альберт Анатольевич решил лично съездить в Суздаль, чтобы получить оперативную информацию, подтвержденную фото— и видеосъемкой.

Первое, с чем столкнулись народные контролеры — громадная свалка строительного и бытового мусора на окраине парка.

— Год назад мы уже снимали данную свалку — было обнаружено 8 таких куч мусора, — рассказал руководитель организации «Чистый Суздаль» Павел Мальков . — Мы сняли видеообращение, опубликовали его и обратились к главе администрации города Суздаля Сергею Сахарову и во все надзорные органы с просьбой ответить на вопрос: почему на территории парка у нас находится свалка строительного мусора? Но на данный момент, как мы видим, ничего не изменилось, напротив, свалка за это время только разрослась.

Дальше — больше. Несколько лет назад городские власти отмежевали от территории единственного парка в городе солидный кусок возле городского пруда, на котором началось строительство многоэтажного дома. Правда, стройку вскоре «заморозили».

— Мы обратились к губернатору Владимирской области Светлане Орловой и сообщили ей о том, что в Суздале продаются и сдаются в аренду участки парковой зоны, — рассказал Павел Мальков. — Реакция областной администрации была адекватной — из департамента нам прислали ответ, что ни в коем случае нельзя межевать парковую зоны и продавать участки под застройку. Сразу же после данного ответа строительство этого дома было «заморожено». Кран стоит, но строительной организации запретили доделывать дом и теперь все ждут судебного слушания. Может получиться такая ситуация, которая случилось с товарищем Рыжовым по поводу стройки около Ризоположенского монастыря, когда у администрации города по иску отсудили 7 млн рублей. А ведь эти деньги могли пойти на благоустройство нашего города.

Прогулялись контролеры и по главной достопримечательности парка — так называемому «Бродвею». Эту дорожку, соединяющую улицу Ленина и Бульвар Всполье, выложили плиткой 2 года назад. При этом строители грубо нарушили все нормы. Плитку уложили на голый песок без фиксации специальным раствором. И теперь любой булыжник можно легко вытащить руками.

На протяжении рейда-экскурсии «контролеры» охотно общались с жителями. Одна из женщин, которая представилась школьным учителем — Верой Ивановной — обратила внимание на появление нескольких новых улиц на месте бывшей территории парка, которые активно застраиваются коттеджами. При этом в одном из домов разводят овец и из-за этого в городском парке постоянно витают жуткие миазмы.

— При бывшем главе администрации — Александре Разове — власти всегда оперативно реагировали на наши сигналы, а сейчас в городе все пущено на самотёк, — считает Вера Ивановна.

То, что в единственном городском парке нет простейших лавочек — к этому еще можно привыкнуть, зарубежный турист такую «мелочь», наверное, простит. А вот как быть с единственным в парке туалетом, который открылся три года назад, но не проработал и одной зимы? Видимо, придется интуристам справлять нужду где-нибудь в кустиках, благо захламленных и скрытых от глаз мест в суздальском парке предостаточно.

— Туалет поставили, но он с самого начала не работает, — комментирует Павел Мальков. — После первой же зимы его весь разорвало, и теперь он стоит закрытый и только занимает место.

Еще одна местная жительница, которая постеснялась представиться, рассказала народным «контролерам» о заброшенном участке парковой зоны, которую местные прозвали «лесом чудес».

— Нам, жителям частного сектора, приходится ходить через этот лес чудес, чтобы выйти в город, — рассказала молодая мамочка. — Преодолевать препятствия в виде валяющихся бревен и стволов с детской коляской очень непросто. Лес находится в ужасном состоянии, чудесно будет если вы пройдете там и вам бревно по голове не ударит.

Жители частного сектора недавно обратились в администрацию города Суздаля с просьбой на получение разрешения на спил поваленных стволов — дабы хоть как-то расчистить дорожку. Но в мэрии Суздаля женщинам пояснили, что валяющиеся как попало деревья и сучья трогать нельзя, иначе их оштрафуют на 5 тысяч рублей.

— Мы находимся на улице Бульвар Всполье, — рассказал Павел Мальков. — Вот эти все кучи — это все городской парк. Везде одни буераки и сломанные деревья. Всюду мусор, столбы валяются, холмы, железки, колеи набиты тяжелыми машинами. Территория парка уменьшилась в разы. Да и вообще, складывается такое ощущение, что по Суздалю Мамай прошелся.