Вишнёвое варенье убило семью в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух женщин и двухлетнего ребёнка в Раменском районе Подмосковья

Первым тревогу забил муж одной из погибших. Он попросил соседей проверить, всё ли в порядке с его родными, так как супруга перестала отвечать на его звонки.

После того, как соседи не смогли достучаться, они вызвали участкового. Дверь решили взломать.

Все трое лежали в луже из рвотных масс с чёрными косточками, тела были покрыты характерными при пищевом отравлении пятнами. В холодильнике стояла полупустая банка с вишнёвым вареньем.

Расследование по данному факту продолжается, сообщают в пресс-службе СК РФ по Московской области.