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Вишнёвое варенье убило семью в Подмосковье
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Вишнёвое варенье убило семью в Подмосковье 

News.ru 55 минут назад
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух женщин и двухлетнего ребёнка в Раменском районе Подмосковья.
Первым тревогу забил муж одной из погибших. Он попросил соседей проверить, всё ли в порядке с его родными, так как супруга перестала отвечать на его звонки.
После того, как соседи не смогли достучаться, они вызвали участкового. Дверь решили взломать.
Все трое лежали в луже из рвотных масс с чёрными косточками, тела были покрыты характерными при пищевом отравлении пятнами. В холодильнике стояла полупустая банка с вишнёвым вареньем.
Расследование по данному факту продолжается, сообщают в пресс-службе СК РФ по Московской области.
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