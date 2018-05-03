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Нижегородская мэрия разрешила жителям не платить за тепло
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Нижегородская мэрия разрешила жителям не платить за тепло 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Нижегородская мэрия разрешила жителям Автозаводского и Ленинского районов пока не платить за отопление. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.
По словам градоначальника, речь идет о тех нижегородцах, кто получил завышенные счета за теплоснабжение, сумма дополнительной платы варьировалась в размере от четырех до девяти тысяч рублей.
— Вернулся домой с майских праздников, и у меня сразу испортилось настроение: в почтовом ящике увидел счет за тепло с переплатой в 4989,63 рубля и общей суммой 6402,7 рубля за отопление, — приводит пример автозаводчанин Роман Рыскаль.
Как объяснили чиновники, дело в том, что у общедомовых счетчиков на тепло закончилась поверка, и ресурсоснабжающая компания единовременно выставила счет без учета экономии, а домоуправляющая компания, которая несет ответственность за общедомовые счетчики, поспешила взвалить проблему на плечи жителей.
— Налицо конфликт ресурсоснабжающей и домоуправляющей компаний, от которого не должны были пострадать нижегородцы, — отметил министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков. — Эти платежки не должны были увидеть свет, пока суд не вынесет справедливое решение.
Если повышение имеет место быть, то можно выставлять счет не единовременно, а в рассрочку, считают чиновники, пообещав к 7-8 мая детально разобраться в сложившейся проблемной ситуации.
— Пока нижегородцы могут не оплачивать завышенные счета за тепло, — заключил Владимир Панов.
Справка «РГ»
"Жировки" с завышенной суммой за отопление получили жители 420 домов Автозаводского района и 22 — Ленинского на общую сумму 100 миллионов рублей.
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