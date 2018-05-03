Алиханов: подготовка Калининграда к ЧМ по футболу полностью завершится до конца мая

"В соответствии с программой подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года на территории Калининградской области реализуется 21 мероприятие, из которых 15 уже завершены и шесть находятся в стадии пуско-наладочных работ. Все мероприятия программы будут выполнены до конца мая", — сказал губернатор.

Он отметил, что к настоящему времени полностью завершено строительство стадиона ЧМ-2018 на острове Октябрьский в Калининграде . «23 марта этого года мы ввели объект [стадион] в эксплуатацию, зарегистрировали право собственности», — сказал глава области. Алиханов сообщил, что 11 и 21 апреля на стадионе «Калининград» успешно прошли тестовые матчи между местным футбольным клубом «Балтика» и командами «Крылья Советов» ( Самара ) и «Химки» ( Московская область ). «Надо сказать, что отклики и у футболистов, и у болельщиков самые позитивные, стадион действительно удался и превзошел все наши самые смелые ожидания», — сказал губернатор, добавив, что третий тестовый матч на футбольной арене состоится 12 мая.

Тренировочные площадки и отели

Глава области добавил, что, помимо главного стадиона, в регионе уже построили и сдали в эксплуатацию две тренировочные площадки для команд, завершается строительство третей площадки и тренировочной базы в курортном Светлогорске на берегу Балтийского моря, где разместится сборная команда Сербии

"Строительные работы на данных объектах у нас будут завершены 10 мая, и мы планируем сдать их в эксплуатацию не позднее 22 мая", — сказал он, отметив, что специалисты ФИФА уже дали высокую оценку качества газонов на всех тренировочных площадках.

Касаясь размещения гостей и болельщиков чемпионата, губернатор сообщил, что в регионе к мировому первенству построены три новых четырехзвездочных и одна пятизвездочная гостиница, при этом три уже принимают гостей. Регион, по словам Алиханова, также полностью выполнил требования ФИФА по размещению коммерческих партнеров чемпионата и клиентских групп, подготовив для них более 2 тыс. номеров в гостиницах.

Транспортная инфраструктура

Губернатор сообщил, что в рамках программы обеспечения транспортной доступности стадиона ЧМ-2018 и других объектов мирового первенства в области завершено строительство автодороги к границе с Польшей , открыто рабочее движение на дорожной сети на остров Октябрьский с пешеходным бульваром, транспортным узлом и парковками. Благодаря вводу в строй в 2017 году Берлинского моста на обходном кольце Калининграда увеличена пропускная способность автотрасс, ведущих к госгранице, завершается строительство эстакады «Восточная» в Калининграде, где с 12 мая планируют открыть рабочее движение.

"В рамках проведения третьего тестового матча указанная эстакада уже будет задействована, и мы полностью сможем протестировать план управления перевозками в регионе", — отметил Алиханов.

Глава области также сообщил, что до 20 мая полностью введут в эксплуатацию после реконструкции все объекты аэропорта Храброво. «На сегодняшний день завершены полностью работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта, он сможет обслуживать 5 млн пассажиров в год и принимать любые типы воздушных судов», — уточнил Алиханов, добавив, что держит завершение реконструкции авиаузла под личным контролем.

Наследие чемпионата

Губернатор добавил, что в рамках подготовки к ЧМ по футболу в регионе проведен капитальный ремонт двух учреждений здравоохранения, проводится благоустройство центральных площадей и дворов, реставрируются кровли и фасады многоквартирных домов.

По словам Алиханова, Калининград получил «гигантское наследие», которым «будет пользоваться еще не одно поколение горожан и жителей нашего региона». «Спортивная инфраструктура получила новый качественный уровень, которым мы не преминем воспользоваться и подарим, я уверен, нашей стране еще много славных имен наших спортсменов», — заключил он, поблагодарив президента РФ за предоставление Калининграду права принять игры мирового футбольного первенства.

Как отметил президент группы компаний Crocus Group, строившей калининградский стадион, Араз Агаларов , арену оборудовали в соответствии с самыми современными требованиями и обеспечили самыми современными системами безопасности — установлены около 1,2 тыс. камер наблюдения, оснащен отдельный пост работы охранного телевидения, организована видеостена, система периметрального видеонаблюдения, организовано 1,2 тыс. информационных постов для обеспечения работы информационных систем и систем безопасности стадиона, выделен отдельный сегмент ФИФА.

"Я хотел бы заверить господина Инфантино (президент ФИФА), что не только болельщики, которые приедут из-за рубежа, но и футболисты, которые к нам приедут и будут играть на наших площадках, будут приятно удивлены качеством наших стадионов", — сказал он.