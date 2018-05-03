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В Ленинском районе Республики Крым полицейские и общественники высадили «Аллею Победы»
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В Ленинском районе Республики Крым полицейские и общественники высадили «Аллею Победы» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В рамках патриотического воспитания, а также в связи с 74-й годовщиной освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков и подготовкой празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники полиции совместно с Общественным советом при ОМВД России по Ленинскому району высадили более 20 саженцев каштанов и персиков в парковой зоне поселка Ленино.
Стражи порядка и члены Общественного совета высаживали молодые деревья с удовольствием, каждый ощутил чувство гордости за право посадки дерева для своего родного поселка.
Председатель Общественного совета при ОМВД России по Ленинскому району Андрей Бабич отметил: «Сажать деревья весной стало для нас доброй традицией, и мы надеемся, что наш труд принесет свои плоды, а жители Ленинского района станут бережнее относиться к природе родному краю».
Полицейские и общественники также уверены, что высаженная ими «Аллея Победы» станет напоминанием населению о подвигах нашего народа в годы Великой Отечественной войны.
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