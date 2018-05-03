Для жителей отдаленных районов области созданы бесплатные точки Wi-Fi

В малых селах и деревнях Ярославской области действуют 24 точки доступа Wi-Fi. Их список размещен на Геопортале региона (gis76.ru).

— Работа ведется в рамках государственной программы по устранению цифрового неравенства, — рассказала заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. — Все жители региона, в том числе и сельских районов, должны иметь возможность выхода в Интернет. Точки бесплатного Wi-Fi ее обеспечивают. Благодаря им люди могут проводить интернет-платежи, обращаться за медицинскими и образовательными услугами, общаться в социальных сетях.

На сегодня на ресурс занесены точки в Борисоглебском , Некоузском, Даниловском, Любимском, Первомайском, Рыбинском, Тутаевском, Угличском, Ярославском, Некрасовском, Пошехонском и Переславском районах. Наибольшей популярностью бесплатные точки пользуются у Борисоглебского и Некоузского районов.

— В этом году планируется активизировать еще две точки в Ярославском районе, в Карабихском сельском поселении, и в Переславском районе, в селе Пригородном, — добавил директор регионального департамента информатизации и связи Михаил Городилов . — В дальнейшем работа по организации бесплатного доступа в Интернет в отдаленных районах будет продолжена.