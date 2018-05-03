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Для жителей отдаленных районов области созданы бесплатные точки Wi-Fi
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Для жителей отдаленных районов области созданы бесплатные точки Wi-Fi 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В малых селах и деревнях Ярославской области действуют 24 точки доступа Wi-Fi. Их список размещен на Геопортале региона (gis76.ru).
— Работа ведется в рамках государственной программы по устранению цифрового неравенства, — рассказала заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. — Все жители региона, в том числе и сельских районов, должны иметь возможность выхода в Интернет. Точки бесплатного Wi-Fi ее обеспечивают. Благодаря им люди могут проводить интернет-платежи, обращаться за медицинскими и образовательными услугами, общаться в социальных сетях.
На сегодня на ресурс занесены точки в Борисоглебском, Некоузском, Даниловском, Любимском, Первомайском, Рыбинском, Тутаевском, Угличском, Ярославском, Некрасовском, Пошехонском и Переславском районах. Наибольшей популярностью бесплатные точки пользуются у Борисоглебского и Некоузского районов.
— В этом году планируется активизировать еще две точки в Ярославском районе, в Карабихском сельском поселении, и в Переславском районе, в селе Пригородном, — добавил директор регионального департамента информатизации и связи Михаил Городилов. — В дальнейшем работа по организации бесплатного доступа в Интернет в отдаленных районах будет продолжена.
С 2014 года Ростелеком по распоряжению Правительства РФ назначен оператором универсальных услуг связи на всей территории страны.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
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