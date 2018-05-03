Журналист AP поведал о сотрудниках Аэрофлота, никогда не слышавших о Саранске 

Журналист Associated Press Джеймс Эллингворт сообщил о трудности, с которой столкнулся его коллега по пути в Саранск для освещения подготовки города к проведению чемпионата мира–2018.
«Коллега сегодня летел в Саранск для освещения подготовки к чемпионату мира самого маленького из российских городов-организаторов. Его регистрация затянулась, потому что сотрудники компании «Аэрофлот» никогда не слышали о Саранске и отказывались верить, что они туда летели», — написал Эллингворт в «Твиттере».
Саранск — один из 11 городов России, в котором с 14 июня по 15 июля пройдёт чемпионат мира–2018.