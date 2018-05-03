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Журналист AP поведал о сотрудниках Аэрофлота, никогда не слышавших о Саранске
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Журналист AP поведал о сотрудниках Аэрофлота, никогда не слышавших о Саранске 

Чемпионат.com 49 минут назад
Фото: Sports.ru
Журналист Associated Press Джеймс Эллингворт сообщил о трудности, с которой столкнулся его коллега по пути в Саранск для освещения подготовки города к проведению чемпионата мира–2018.
«Коллега сегодня летел в Саранск для освещения подготовки к чемпионату мира самого маленького из российских городов-организаторов. Его регистрация затянулась, потому что сотрудники компании «Аэрофлот» никогда не слышали о Саранске и отказывались верить, что они туда летели», — написал Эллингворт в «Твиттере».
Саранск — один из 11 городов России, в котором с 14 июня по 15 июля пройдёт чемпионат мира–2018.
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