Главной в Нижнем Новгороде по трамваям и троллейбусам назначили женщину

Открытый конкурс на замещение должности явного лидера не выявил. Тогда Владимир Панов предположил, что можно сделать из претендентов хорошую команду, которая «снова сделает предприятие успешным».

Многие присутствующие на конкурсе наиболее предпочтительной называли кандидатуру Александра Хватова. Но мэр завил, что он пригодится на своем месте — руководителя МП «Нижегородская городская транспортная компания».

Елена Лекомцева набрала больше всех баллов при тестировании. Она юрист по образованию, окончила Гуманитарный институт в Москве . Последнее место работы — начальник отдела правовой работы и судебной защиты в Министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

К работе Елена Лекомцева и Владимир Котов приступили 3 мая 2018 года.