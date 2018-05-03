Томаш Мацейчук: Вместо меня российское ТВ наймет другого поляка, который будет говорить то же самое

Томаш Мацейчук в 2013-2014 был волонтером евромайдана. После начала войны в Донбассе стал помогать и украинским карательным батальонам. Однако поняв, что там воюют неонацисты и необандеровцы, изменил своё мнение и отношение к ним.

Павла Климкина. После возвращения в Польшу сотрудничал с украинскими журналистами Анатолием Шарием и Ольгой Бондаренко, делая для их ютуб-канала разоблачительные материалы об украинских праворадикалах в Европе, а также о деятельности министра иностранных дел Украины

За это в 2016 году стал персоной нон грата на Украине. Мацейчуку был запрещен въезд в эту страну на 5 лет. В то же время он стал получать угрозы со стороны украинских националистов, недовольных его разоблачительной деятельностью.

С конца 2016 года и вплоть до своей высылки выступал на российском телевидении в амплуа «польского националиста-русофоба», провоцируя драки и скандалы в студии. Чего только стоит его заявление, что солдаты Красной армии, погибшие в том числе и во время освобождения Польши, это «красные фашисты».

В российской прессе и социальных сетях не раз высказывалось мнение, что Мацейчук получает солидные гонорары от российских телеканалов за то, что он так отвязано играет роль польского националиста, постоянно «пробивая дно» своими одиозными высказываниями в адрес России и русских.

Ни Мацейчук, ни телеканалы не подтверждали эти предположения, но и не опровергали их. Впрочем, полагать, что Мацейчук живет на гонорары от российского ТВ, были все основания, в противном случае не было бы понятно, чем он зарабатывает себе на жизнь, находясь в России всё это время и нигде не публикуясь — ни в российских, ни в польских, ни в каких-либо других СМИ. О какой-либо другой его деятельности помимо масс-медиа вообще ничего не известно, просто потому, что ее нет.

Несколько месяцев назад Мацейчук был задержан российской полицией за нарушение миграционного законодательства. Многие ожидали, что его выдворят из России, но ничего подобного. Суд приговорил поляка только к денежному штрафу по административной статье. После этого журналист продолжил свои дерзкие выступления, как ни в чем не бывало. В конце концов, 2 мая ему был закрыт въезд в Россию до 2048 года.

-Как получилось, что накануне объявления вас персоной нон грата в России, вы получили российскую визу?

— Скорее всего консульство Российской Федерации в Познани не знало о моих проблемах и оформило визу, как это бывало раньше.

-Как происходила процедура выдворения в аэропорту Домодедово ? Как вы вернулись домой?

— Прилетел в Домодедово , подошел к паспортному контролю и сразу понял, что меня ждали. Все произошло очень быстро. Забрали в специальную комнату, закрыли и через несколько минут пришел человек с заявлением о депортации. Попросил меня прочитать текст, забрать вещи и пойти в самолет авиакомпании Lufthansa . Спустя 15 минут летел обратно в Европу. Я даже не нервничал, уже давно был готов к такому сценарию. Сразу смирился, и даже стало как-то легче на душе, что этот этап моей жизни подошел к концу.

— С чем все-таки было связано ваше выдворение?

— Это спланированная операция. Причина в моих выступлениях на ток-шоу. Меня расстроило то, что в СМИ появились лживые обвинения в осквернении мною могил советских солдат. Я не такой, я могу быть противником красных и их преступной политики, но считаю, что могилы погибших врагов трогать нельзя. Это идет в разрез с нашими польскими ценностями.

-Будете ли вы подавать в суд на решение ФМС? Будет ли Первый канал, на ток-шоу которого вы выступали, за вас бороться?

— Решение ФМС считаю незаконным. Меня обвинили в превышении срока пребывания в России, но я всегда уезжал вовремя и всегда оформлял 3-месячную визу, которой правило 90/180 дней не касается. Буду ли я подавать в суд? Сначала свяжусь с юристом, а потом решу. По поводу Первого канала — у них очень ограниченные возможности защищать своих иностранных гостей.

— Сильно ли вас расстроила высылка из России? Жалеете, что не сможете тут больше жить?

— Жалею, что в пятницу не пойду с российскими подругами в караоке и в другие заведения, которые мне очень понравились. Честно говоря, по России, как по стране, скучать не буду — мне она вообще не нравится со своими дырявыми дорогами, серыми домами с грязными подъездами, ужасными продуктами питания, в которых столько химии, что можно застрелиться… И у вас люди такие злые. Вообще не улыбаются, как будто им не нравилось жить в России. Короче, в вашей стране множество минусов, но есть кое-что, по чем буду очень сильно скучать. Российские девушки. Они просто огонь! Нет аналогов в мире! Но ничего, прорвемся, просто придется приглашать подруг в Польшу… Еще окажется, что, в конце концов, женюсь на русской. Надеюсь, ваши читатели не будут против.

-Как родные, польские СМИ и польские политики встретили новость о вашей высылке? Что пишут вам по этому поводу из России?

— У нас праздник конституции 3 мая — все закрыто, никто не работает, поэтому пока никакой реакции нет. И, может, было бы лучше, если бы все так и осталось. Я устал от шумихи. Хочется отдохнуть от постоянных скандалов. А по поводу реакции россиян — кто-то радуется, кто-то нет… Но тут я хотел бы обратиться к тем, кто кричит о победе над Мацейчуком. Завтра включите телевизор и меня там не будет. Будут другие враги, которых вы прекрасно кормите. А на мое место, не сомневаюсь, найдут другого поляка, который вместо меня расскажет вам обо всем том, о чем говорил я.

-Чем теперь будете заниматься в Польше? Где будете работать? Многие интересуются, нет ли у вас желания поехать на работу в Румынию , ведь вы так часто говорили о том, что румыны живут лучше, чем русские?

— Возможно ничем, в плане работы, не буду заниматься. Ведь нет такой необходимости. Может, буду читать книги, и проводить время с сыном? Может, помогу брату и маме развивать семейный бизнес. Может, пойду на курсы востоковедения и стану настоящим экспертом по России. А может, все-таки, вернусь к работе репортера и журналиста. Как говорит Артем Шейнин — время покажет. По поводу Румынии — да, там лучше, чем в России, но, все еще, там хуже, чем в Польше.

-Вы часто говорили, что в России у вас есть невеста. Что с ней теперь будет?

— Та невеста, которую вы случайно увидели со мной в московском театре «Постскриптум»? Ой, она такая красивая, умная, добрая и родом из очень интересного региона Российской Федерации! Да, она просто ангелок. Может, стоит пригласить её в Польшу и сделать ей предложение? Боюсь, она прочитает интервью, узнает обо всем и не будет сюрприза… Поэтому, простите, но пока помолчу.